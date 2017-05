Kinesisk UD: Representanter fra Nord-Korea og USA er ventet å holde samtaler i Norge

Saken oppdateres.

Ifølge en talsmann for Kinas utenriksdepartement håper Kina at samtalene skal bidra positivt til forholdet mellom USA og Nord-Korea, skriver NTB.

Ifølge det amerikanske nyhetsbyrået UPI skal nordkoreanske representanter møte tidligere amerikanske representanter til uformelle samtaler mandag og tirsdag denne uken.

UPI henviser til kilder i det sørkoreanske diplomatiet. Lignende møter skal ha foregått i Sveits og Malaysia i fjor, ifølge nyhetsbyrået.

Pave Frans sa for to uker siden at Norge ville være et godt valg som en mulig megler eller tilrettelegger for samtaler mellom USA og Nord-Korea, skriver nyhetsbyrået Reuters.

UD vil ikke kommentere

Talsmann Shi Xiang i det kinesiske utenriksdepartementet hevder møtet er ventet å bli holdt i Norge, men det er uklart når det eventuelt skal være.

– Såkalte «Spor to-møter» avholdes jevnlig med ulike tema rundt om i verden, og foregår uavhengig av amerikanske myndigheter, sier en representant for USAs utenriksdepartement til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Også TV Asahi skriver om det angivelige møtet. Ifølge nettsiden skal tidligere ansatte i det amerikanske utenriksdepartementet møte nordkoreanske tjenestemenn i Oslo.

– Vi ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid, sier underdirektør Kristin Enstad til Aftenposten.

Frykter ny prøvesprengning

Nord-Korea har den siste tiden gjennomført flere mislykkede prøveoppskytinger av langtrekkende raketter.

Landet har atomvåpen, men har så langt ikke klart å lage så små bomber at de kan festes på raketter eller slippes fra fly.

En mulig sjette prøvesprengning av atomvåpen kan også være på trappene.

Wong Maye-e / AP / NTB scanpix

Har forhandlet før

USA og Nord-Korea har ikke ført seriøse samtaler om landets atomprogram de siste årene.

I 1994 avtalte de to landene at atomvåpenprogrammet skulle stanses i bytte mot gradvis normalisering av forholdet. Avtalen ble brutt gang på gang og havarerte helt i 2003.

Under George W. Bush ble det forhandlet frem to avtaler. De ble begge brutt, den ene allerede før den trådte i kraft.

Under president Barack Obama fulgte USA en linje som ble kaldt «strategisk tålmodighet». Den gikk ut på at amerikanerne nektet nye samtaler så lenge nordkoreanerne fortsatte med rakett-tester og atomprøvesprengninger.

Trump-administrasjonen har signalisert at perioden med «strategisk tålmodighet» er over.