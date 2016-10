Kirkens Nødhjelp ved Mosul: – De som flykter, blir mistenkt for å være fra IS

– De er ganske hjerteskjærende historiene vi hører. Vi ser bekymringene i øyene til folk, sier Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Hun har de siste dagene vært i Nord-Irak, og lørdag er hun i en av flyktningleirene til Kirkens Nødhjelp, som ligger omtrent 50 kilometer nord for Mosul.

Det har nå vært to uker med harde kamper for å frigjøre den nest største byen i Irak fra IS. Det siste døgnet har irakske sjiastyrker vunnet terreng vest for Mosul. Offensiven i dette området går ut på å erobre byene Tal Afar, Tal Abta og Hatra, samt å kutte forsyningslinjene IS har mellom Mosul og Syria, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Omtrent 30 kilometer sør for Mosul har irakske regjeringsstyrker inntatt byen Shura.

Må se ut som superkonservativ muslim

Etter hvert som offensiven stadig har flyttet fronten nærmere IS-byen Mosul, har over 17.500 klart å flykte fra hjemmene sine og ut fra det IS-kontrollerte området, ifølge tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon IOM.

Der har flere hjelpeorganisasjoner flyktningleirer, blant dem Kirkens Nødhjelp.

TT / NTB Scanpix

Foreløpig har ikke de merket det store trykket av folk som rømmer byen. Nærmere 200 familier har kommet noe sør for områdene Kirkens Nødhjelp er, ifølge Helland.

Likevel preges leiren av det som skjer i områdene rundt Mosul. Flere av dem som bor der har kontakt med folk som bor i byen.

– Det er en salig blanding av grupper som er allierte for å frigjøre Mosul, og det er kommet rapporter om at sivilbefolkningen som har møtt disse styrkene, er blitt utsatt for vold og blitt torturert. De blir mistenkt for å være IS, sier generalsekretæren.

Hun forteller blant annet om en historie hun ble fortalt om fra en som bor i leiren hun nå er i, som har en fetter i Mosul.

Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp

– Han er jesidier, ikke muslimsk på noe vis, men for noen måneder siden fikk han i leiren se bilde av fetteren hvor han går med langt skjegg og kjortel. De må konvertere på papiret for ikke å bli drept, og de må se ut som en superkonservativ muslim, som om de var med i IS. Da er de sårbare i en fluktsituasjon, mener Helland.

Frykter flyktninger blir fanget mellom frontene

Tidligere i år ble de sjiamuslimske militsene som nå deltar i offensiven beskyldt av FN for å stå bak overgrep og drap på sivile under erobringen av Falluja.

Amnesty International er blant dem som har advart mot at sjiamilits har utført hevnangrep mot tusenvis av sivile sunnimuslimer som har rømt området kontrollert av IS.

Stringer / Reuters / NTB scanpix

Både kurdere, sunniarabiske politiker og Tyrkia har vært mot at sjiamilitser får delta i offensiven mot Mosul, skriver AFP.

Helland frykter at sivile vil bli fanget mellom frontene til IS og de militære gruppene som skal frigjøre Mosul.

– Da vil ingen komme frem med humanitær hjelp. De kommer ikke til oss og vi kommer ikke til dem, sier hun.

Har ikke plass til alle

Slik situasjonen er ser hun utfordringer hvis de blir i Mosul og hvis de også kommer til flyktningleirene.

– I områdene vi er i, er det verste scenarioet at det kommer opp til 250.000 flyktninger. Her er det bare rigget leirplass til 50.000. Da er det inntil 200.000 som ikke har en leir å komme til, forteller hun.

Stringer / Reuters / NTB scanpix

Samtidig har det kommet mange rapporter om at sivile som er i Mosul vil bli brukt som skjold. I leirene til Kirkens Nødhjelp er de også blitt fortalt fra folk som bor der som har hatt kontakt med folk som bor i Mosul, som opplever at de er fanget i byen.

De har fått rapporter om IS som ringer familien til kvinner som er tatt som sexslaver:

– De er blitt fortalt at de kan kjøpe kvinnene fri for groteske summer, opptil 100.000 norske kroner. Det er helt utenkelig for dem som er på flukt. De settes i en helt forferdelig situasjon. Hvis de blir kjøpt fri får de kanskje møte dem, hvis ikke kan de bli kanonføde når de brukes som menneskelig skjold av IS, sier generalsekretæren.