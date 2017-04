Kjempeisfjell ved Canadas kyst skaper trafikkaos på land

Se flere bilder nederst i saken

Ferryland som ligger på Newfoundland på østkysten av Canada har også fått tilnavnet isfjell-smuget, etter at isfjell hver vår kommer på besøk, skriver avisen Guardian.

Det største isfjellet som har drevet forbi de siste dagene, var 46 meter høyt.

- Det er det største jeg noen gang har sett rundt her, sier ordfører Adrian Kavanagh til Canadian Press. Et av de største isfjellene grunnstøtte og ble liggende tett på byen, mens de andre isfjellene drev sakte forbi.

Bilder av isfjellene med sin blåhvite farve har fylt sosiale medier de siste dagene, og isfjellturistene har sittet støtfanger mot støtfanger for å komme ut til kysten og nær isfjellene.

Isfjell er ikke noe sjeldent syn i disse farvannene, men antallet er langt større i år enn det som er vanlig. Mens det i 2016 ble registrert 687 isfjell i de nordamerikanske skipsledene, har det hittil i år blitt telt 616. Det store antallet isfjell har ført til at skip har måttet legge om kursen og seile omveier, eller at de har måttet senke hastigheten.

Eksperter mener at uvanlig sterke vinder mot klokkeretningen kan ha presset isfjellene lenger mot syd. Global oppvarming kan også ha innvirket, ved at isbreene på Grønland kalver mer enn vanlig, og at isfjellene så driver vekk sydover.

