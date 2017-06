Klimaforsker: – Trump går imot verdenssamfunnet

Donald Trump kunngjorde torsdag kveld at han skal trekke USA fra Parisavtalen. Dermed slår USA følge med Syria og Nicaragua som de eneste landene som ikke er med på den globale og omfattende klimaavtalen.

Donald Trumps forgjenger, Barack Obama, kommer med knusende kritikk etter Trumps kunngjøring. Den tidligere presidenten sier i en uttalelse at Trump «vraker fremtiden».

– Klimaavtalen skal beskytte den verden som vi overlater til våre barn, sier Obama.

– Viktigere å oppfylle valgløftene

Forskningsleder ved CICERO Senter for klimaforskning Guri Bang mener at USA nå trekker seg er et tilbakeslag for det internasjonale klimasamarbeidet.

– Dette er alvorlig. Dette vil også få konsekvenser for USA, både nasjonalt og internasjonalt, sier Bang til Aftenposten.

At landet med nest mest klimagassutslipp i verden og den største økonomien trekker seg fra av avtalen som tok 25 år å få på plass sender et klart signal, mener hun.

– Dette viser at Trump mener det er viktigere å oppfylle valgløftene enn å samarbeide internasjonalt. For å oppfylle valgløftene går han også imot verdenssamfunnet og store amerikanske selskaper, sier hun.

«Erklærer krig mot planeten»

Reaksjonene etter nyheten om at USA trekker seg fra Parisavtalen har vært knallharde. Tidligere president i Mexico Vicente Fox Quesada skriver på Twitter at avgjørelsen å trekke seg fra Parisavtalen «dømmer denne generasjonen og de som kommer etter». Videre skriver Quesada at Trump «erklærer krig mot planeten».

Withdrawal from #ParisAgreement, @realDonaldTrump condemns this generation and those to come. He's declaring war on the planet itself. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 1, 2017

EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete skriver på Twitter at «verden kan stole på at Europa kommer til å holde klimaløftene».

I en uttalelse fra tidligere visepresident og klimaforkjemper Al Gore står det at å trekke seg fra avtalen er «en hensynsløs og uforsvarlig handling»

New York vil opprettholde avtalen

Ordførerne i flere av USAs største byer sier nå at de vil implementere avtalen lokalt.

Bill de Blasio, ordfører i New York, sier at byen vil opprettholde sine forpliktelser til avtalen, selv om Trump har valgt å trekke USA fra avtalen. På Twitter skriver de Blasio at «å forlate avtalen vil være ødeleggende for byen og for New York».

Under kunngjøringen sa Trump at han var valgt til å representere innbyggerne i Pittsburgh, ikke Paris. Ordføreren i Pittsburgh, Bill Peduto, skriver at han «vil følge retningslinjene til Parisavtalen».

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) June 1, 2017

Musk trekker seg

Tesla-eier Elon Musk har valgt å trekke seg som rådgiver for Trump etter at Trump valgte å trekke USA ut av avtalen. Musk skriver at «klimaendringer er ekte. Å forlate Parisavtalen er ikke bra for USA eller for verden».