Ben Nydegger står foran et fjell av menneskelig avføring og smiler med et stort, stolt glis.

– Kjenner du lukten? Det lukter bare jord, ikke sant? Produktet vi får fra kloakkanleggene er varmebehandlet og tilført mikrober som spiser bakterier. Nå er dette noe av det beste du kan bruke som gjødsel, sier Nydegger fornøyd.

Vi står et sted midt i den 17.000 mål store gården Nydegger jobber ved. Gården er eid og drives av byen Boise, 30 kilometer nordover, og fungerer nå som et eksperiment for bærekraftig gårdsdrift.

Erstatter kunstgjødsel

Den menneskeskapte gjødselen – et produkt Boises 216.000 innbyggere produserer over 3000 tonn av hver tår – erstatter kunstgjødsel og sparer gården for masse penger.

– Men vi får ikke lov til å si at hveten, alfalfaen eller maisen vi produserer er økologisk. Det er rart. Bruker man naturgjødsel fra kuer, er det økologisk. Men fra mennesker? Nei. Forstå det den som kan, sier Nydegger.

For et år siden installerte gården solcellepaneler på taket av den splitter nye hovedbygningen. Nå produserer bygningen langt mer strøm enn hva som trengs til gårdsdriften. Overskuddet går rett inn i strømnettet og bidrar til billigere regninger for alle andre.

Borgermester med hårete mål

Idaho er en av USAs mest klimaskeptiske delstater. Under halvparten av innbyggerne her mener at klimaendringene er menneskeskapte. I februar ble flere setninger om klimaendringer fjernet fra pensum i grunnskolen fordi politikerne mente at «begge sider» i debatten ikke ble like godt representert.

Men også her i Idaho finnes det lommer av folk som ønsker å bidra til det grønne løftet. Folk som borgermester Dave Bieter i Boise, hovedstaden og den største byen i delstaten.

Kristoffer Rønneberg

– Allerede i 2006 signerte jeg et opprop for ordførere som ønsket å satse på fornybar teknologi og miljøvern. Vi er stolte av gården, som har delstatens første energinøytrale bygning. Det er ett av mange prosjekter vi har på gang. Målet er at 100 prosent av elektrisiteten i byen skal komme fra fornybare energikilder i løpet av de neste 30 årene, sier han.

Da president Trump 1. juni kunngjorde at USA trekker seg fra Parisavtalen, hadde det null effekt på arbeidet i Boise, sier borgermesteren.

– Det var skuffende, men ikke overraskende. Jeg har lært meg å slutte å bli for oppmuntret eller nedbrutt av hva som skjer i Washington, DC, sier han.

Fakta: Delstater som ikke tror klimaendringene er menneskeskapte Her er de ti delstatene med lavest andel mennesker som tror at klimaendringene er menneskeskapte: Wyoming (41,9%) Utah (42,5%) West Virginia (44,7%) North Dakota (45,7%) Kentucky (45,9%) Oklahoma (46,0%) Idaho (46,8%) Arkansas (47,3%) Nebraska (47,6%) Alabama (47,6%) Kilde: Yale Program on Climate Communication

Fakta: Delstater som tror at klimaendringene er menneskeskapte Her er de ti delstatene (og District of Columbia) med høyest andel mennesker som tror at klimaendringene er menneskeskapte: District of Columbia (66,8%) Hawaii (61,6%) California (59,0%) Maryland (57,9%) New York (57,6%) New Jersey (57,4%) Vermont (56,8%) Rhode Island (56,5%) Connecticut (56,5%) Massachusetts (55,9%) Kilde: Yale Program on Climate Communication

Ikke si ordet «klimaforandringer» i Idaho

Rundt om i sentrum står bysyklene klare til bruk. I forrige uke startet et resirkuleringsprosjekt som skal sende innbyggernes matavfall til kompostering og ikke på dynga.

Og: Både delstatskongressen, universitetsområdet og en rekke andre bygninger i bykjernen får strøm fra et lukket bergvarmesystem der det varme vannet går rundt i et evig kretsløp.

– Vi valgte å begynne med oss selv fremfor å ilegge private selskaper masse nye forordninger. Derfor har vi bestemt at alle nye kommunale bygg skal være energinøytrale innen 2030. Og eksisterende bygninger skal ha redusert energibruken sin med 50 prosent i den samme perioden, sier Haley Falconer (31), som leder byens miljøarbeid.

Kristoffer Rønneberg

Miljøtiltakene er populære. Nylig gikk innbyggerne med på en ekstraskatt for å verne de lokale naturområdene. Det er uvanlig i et område dominert av republikanere.

– Det ble selvsagt ikke solgt inn som en skatt, sier Falconer og humrer, før hun legger til:

– Akkurat som vi ikke snakker om klimaforandringer. Vi forteller bare folk hvordan tiltakene våre sparer penger og gir et bedre bymiljø. Det er mer effektivt. Ordet «klimaforandringer» er blitt så politisert.

Strømregning: $5

Lokale aktivister forteller det samme. Wendy Wilson ved miljøorganisasjonen Snake River Alliance jobber aktivt med å fremme solkraft i Boise-området.

– Vi forteller dem at de kan nedbetale investeringen på åtte–ni år og at strømmen er gratis etter det. Og så forteller vi dem at solkraft kan gjøre oss mer energiuavhengige, sånn at vi slipper å være avhengige av andre. Det argumentet fungerer godt her i denne delen av USA, der folk flest er veldig opptatt av å være uavhengige, sier Wilson.

En av dem som installerte solcellepaneler i fjor, er Mary Lucachick (56). Som utdannet geolog har hun alltid vært interessert i klimavitenskap.

Kristoffer Rønneberg

– Se på denne strømregningen! Fem dollar! Jeg viser den til naboene mine. De har lyst på solkraft alle sammen, sier hun.

For hennes del var det viktigste å få god samvittighet.

– Halvparten av energien her i Idaho kommer fra kull. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre, sier hun.

Fakta: USA og Parisavtalen Parisavtalen ble vedtatt i den franske hovedstaden i desember 2015 Avtalen er pr. i dag signert av 196 land samt EU. Nicaragua og Syria er de eneste landene som ikke har signert – førstnevnte fordi avtalen ikke gikk langt nok, sistnevnte på grunn av borgerkrigen. Målet med avtalen er å unngå at jordkloden varmes opp med mer enn 1,5 grader. USAs plan ble presentert av daværende president Obama i mars 2015. Obamas plan innebærer en reduksjon i CO₂-utslipp på 26–28 prosent innen 2025, med 2005-nivåene som utgangspunkt. Planen ble aldri ratifisert i den amerikanske Kongressen, noe som gjorde det lett for president Trump å kunngjøre 1. juni at han trekker seg fra avtalen. Delstatene og byene som inngår i den amerikanske klimaalliansen, lover å holde fast ved det opprinnelige målet om utslippsreduksjon.

På den andre siden av byen forteller Rick (67) og Rinda Just (60) det samme.

– Vi merker på plantene i hagen vår at våren kommer to uker tidligere enn den gjorde før, sier Rinda Just som tidligere jobbet som advokat med miljølovgivning som spesialfelt.

Paret har stadig visninger for folk som er solkraftnysgjerrige.

– Folk liker ideen om å lage sin egen strøm, å være uavhengige, sier Rick Just.

Klimaopprør fra 292 byer og 12 delstater

Rundt om i hele USA pågår lignende prosesser. De siste to ukene har 292 borgermestere i amerikanske byer – på vegne av 60 millioner amerikanere – signert en erklæring der de holder fast ved at de skal oppnå kravene i Parisavtalen.

Det betyr en utslippsreduksjon på 26–28 prosent innen 2025.

Også på delstatsnivå har myndighetene tatt affære. Noen timer etter at Trump kunngjorde at USA trekker seg fra Parisavtalen, gikk guvernørene i California, Washington og New York ut og sa at de gir blanke i presidentens klimapolitikk – de kjører sitt eget løp.

Kristoffer Rønneberg

I dag er 12 delstater samt territoriet Puerto Rico medlemmer av den såkalte klimaalliansen som taler Trump midt imot.

– Presidenten har sagt at klimaforandringene er en bløff, noe som er det motsatte av hva nærmest all vitenskap tilsier. Jeg tror ikke det er noen god strategi å kjempe mot virkeligheten, hverken for USA eller noen andre. Hvis presidenten melder seg ut av denne enormt viktige menneskelige dugnaden, kommer California og andre delstater til å ta ansvaret i stedet, sa California-guvernør Jerry Brown like før han satte seg på et fly til Beijing for å diskutere bærekraftig teknologi med kinesiske myndigheter.

Mye kan gjøres på lokalt nivå

California ville vært verdens åttende største økonomi hvis den hadde stått på egne bein. Delstatens regler og forordninger har derfor enorm betydning. Da strengere utslippsregler for biler ble vedtatt i California for 15 år siden, fulgte etter hvert resten av landet etter.

Og nå har Jerry Brown satt et mål om kutte det totale utslippet av drivhusgasser med 40 prosent innen 2030.

THOMAS PETER / Reuters

Over hele USA – på ulike nivåer av lokale myndigheter – pågår altså et klimaopprør mot presidenten. I tillegg har de fleste store amerikanske bedrifter – inkludert General Motors og Apple – protestert mot Trumps Paris-avvisning.

– Når toppledelsen glimrer med sitt fravær, må vi stole på lokale og delstatlige myndigheter og bedrifter for å gjøre fremskritt på klimafronten de neste årene. Mange av avgjørelsene som har med klimagassutslipp å gjøre, skjer på lokalt nivå, så det er ganske mye som kan utrettes der. Dette «opprøret» fra delstater, byer og kommuner kunne ikke vært av større betydning, sier Michael Mann, direktør ved Earth System Science Scenter ved Penn State University og anerkjent som en av USAs ledende klimaforskere.

Kull er ikke kult, sol er cool

Donald Trump snakker stadig om å etablere nye arbeidsplasser i kullindustrien. Men kull er på full fart ut som energikilde i USA – uavhengig av hva presidenten mener eller gjør.

Kristoffer Rønneberg

I fjor skapte solkraftindustrien i USA arbeidsplasser i en takt som var 17 ganger høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. 260.000 mennesker jobber i dag i den amerikanske solkraftindustrien. Samtidig har 100.000 fått arbeid i vindkraftindustrien, ifølge The International Renewable Energy Agency.

Samtidig skrumper kullindustrien inn, og produserer nå 50 prosent mindre kull enn for et tiår siden. Ikke på grunn av forordninger eller lovverk, men fordi naturgass og fornybar energi er blitt billigere.

– Det koster mindre å drive gården vår nå enn hva det gjorde før vi ble energinøytrale, sier Ben Nydegger mens han står mellom hvete- og alfalfaåkerne utenfor Boise, Idaho.

Og legger til:

– Før eller senere kommer alle til å innse hvor mye penger de kan spare. Og da kommer alle til å gå over til fornybar energi.