Nepalske turistmyndigheter tar 11.000 dollar fra utlendinger som vil bestige Mount Everest i vårsesongen. Dermed har det fattige landet i år sikret seg rundt 35 millioner kroner i rent fjellgebyr. I tillegg tjener landets turistindustri på forsyninger, overnattinger, sherpaer og andre tjenester i forbindelse med utlendingers drøm om den ultimate topptur til 8848 meter over havet.

Venter på et værvindu

– Ja, det er rekordmange i år, bekrefter informasjonssjef Durga Datta Dhakal i landets turistmyndigheter overfor Aftenposten.

I fjor hadde 289 tillatelse og 179 nådde helt opp. Andelen klatrere som når toppen, er rundt 60–70 prosent. Minst 12 av årets bestigere er norske. Men i tillegg til utlendingene som i disse dager farter mellom basecamp 1, 2 og 3 for å bli vant til den tynne luften, skal også 400–500 nepalske sherpaer opp. Dermed er det rundt 800 som vil forsøke seg på fjelltoppen i vår.

– Kan skape kork

Klatrerne venter nå på at værmeldingen skal vise godvær i et tidsrom på 4–5 dager – gjerne kalt «vinduet». Da vil de prøve seg, og da kan det bli trangt om plassen.

– Det avhenger av været. Hvis været ikke oppfører seg, kan alle klatrerne prøve å skynde seg til topps samtidig i et kort værvindu og skape trafikkork, sier Ang Tshering Sherpa, leder for Nepals fjellklatrerforbund til Kathmandu Post.

Mistet tær

En kork er ikke farefri. The Washington Post har snakket med Mingma Tenzi Sherpa, som har vært seks ganger på toppen og leder en ekspedisjon i år.

– Diskusjonene våre i leiren handler mye om samme sak: Hva gjør vi hvis det blir trafikkproblemer, sier han.

I fjor ble hans lag fire timer forsinket i det som kalles dødssonen. To av klatrerne mistet senere tær som følge av dette.

Fra Aftenpostens arkiv

Hisser seg opp over amatører

Andre er bekymret for at den store tilstrømningen bringer med seg klatrere som egentlig ikke er erfarne nok eller godt nok forberedt. Den britiske ekspedisjonslederen Tim Mosedale kom forleden med et hissig utbrudd på Facebook. Han hadde sett utlendinger som lot sherpaene kle på dem klatreselene og ikke kunne sette på stegjern.

– Everest er farlig nok som det er, uten at nybegynnere blir tatt hånd om av uerfarne sherpaer fra uprofesjonelle lag, skriver han.

Her er fire ting du kanskje ikke visste om Mount Everest:

1. La igjen sukkertøy

Da Edmund Hillary og Tenzing Norgay som de første, besteg toppen i juli 1953, la nepaleren igjen en sjokoladeplate, en kjekspakke og litt sukkertøy som en gave til gudene.

2. Norgay som slapp gleden løs

Fra Edmund Hillarys fortelling om bestigningen i Aftenposten 4. juli 1953: «Først trykket vi hverandre i hendene, men så kastet Norgay alle angelsaksiske formaliteter over bord og slo armene om skuldrene mine, hvorpå vi begge dunket hverandre på ryggen til vi ikke kunne puste mer.»

3. Snøen teller med

Kina mente lenge Everest var 8844 meter høyt (høyden på stein), mens Nepal hevdet det var 8848 (snøen). De er blitt enige om det er det siste tallet som gjelder.

4. Er blitt lavere?

Det store jordskjelvet som rammet Nepal i 2015, løftet terrenget rundt hovedstaden Katmandu en meter, men antas å ha krympet Mount Everest med noen centimeter.

5. Everest likte ikke navnet

Navnet på fjellet kommer fra den britiske landmåleren George Everest. Det ble valgt fordi nepalere og tibetanere hadde hver sine navn på fjellet. Selv likte Everest dette dårlig fordi det var vrient å uttale for indere, og han skal forgjeves ha forsøkt å få Royal Geographical Society til å droppe navnevalget.