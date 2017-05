Kolera utløser unntakstilstand i Jemen

Helsedepartementet, som drives av Houthi-opprørerne, meldte mandag at det ikke greier å få kontroll over utbruddet og at det trengs internasjonal hjelp.

De siste dagene har flere hjelpeorganisasjoner kommet med kraftige advarsler om at en ny katastrofe er i ferd med å ramme det krigsherjede landet. I løpet av drøyt to uker har kolera tatt livet av 115 mennesker, mens 8.500 er smittet, opplyste Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i helgen.

Sykdommen har spredt seg svært raskt. For en uke siden lå dødstallet på 25.

Det er det andre kolerautbruddet i Jemen på mindre enn ett år, og det kommer samtidig som landet står overfor en omfattende sultkatastrofe. Så mange som 17 millioner mennesker, eller to tredjedeler av befolkningen, trues av sult, ifølge FN.

Både kolerautbruddet og sultkatastrofen er knyttet til den to år lange borgerkrigen, som har ført til at mye av infrastrukturen, deriblant vannpumper og kloakksystemer, er ødelagt.

Som følge av krigen er dessuten mindre enn halvparten av landets sykehus og klinikker operative.

Mange provinser

Ifølge FN bor 7,6 millioner mennesker i kolera-utsatte områder, og det er registrert smitte i 14 provinser.

Kolera er en akutt infeksjon som fører til kraftig diaré, og som uten behandling kan være dødelig i løpet av få timer. Bakterien sprer seg via mat og forurenset vann.

Leger Uten Grenser (MSF) ba søndag internasjonale hjelpeorganisasjoner om en øyeblikkelig opptrapping av hjelpen til Jemen for å hindre at kolerautbruddet sprer seg. Situasjonen omtales som dramatisk.

Krigen i Jemen står mellom lokale houthi-opprørere, som i utgangspunktet kommer fra den nordlige delen av landet, og styrker som er lojale mot den internasjonalt anerkjente regjeringen. Regjeringsstyrkene ble fordrevet fra hovedstaden Sana av houthiene for over to år siden. Før dette hadde begge leire mobilisert til massedemonstrasjoner over lang tid.

Saudiarabisk innblanding

Konflikten ble kraftig opptrappet da Saudi-Arabia og flere andre sunnimuslimske land i regionen gikk inn i krigen på regjeringens side for å demme opp for den iranskstøttede houthi-militsen, som var i ferd med å ta kontroll over hele landet. USA har stilt seg på Saudi-Arabias side i krigen og blant annet hjulpet til med etterretning.

Vestlige land har i liten grad kritisert de saudiledede luftangrepene, men under et besøk i Jeddah for to uker siden ba Tysklands statsminister Angela Merkel om at luftangrepene må stanse.

Da utenriksminister Børge Brende (H) besøkte landet i januar, oppfordret han Saudi-Arabia til å finne en fredelig løsning på konflikten.

Situasjonen i Jemen beskrives som en av de verste humanitære katastrofene i verden, sammen med Syria, Sør-Sudan, Nigeria og Irak. I alle landene er krig en viktig årsak til de humanitære krisene.

Allerede i april 2015 fastslo ICRC at den humanitære situasjonen i Jemen var katastrofal.