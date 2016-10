Kongens skrantende helse utløste et militærkupp – nå lurer alle på hva som følger i kjølvannet av hans død

Folk skrek ut i fortvilelse utenfor Siriraj-sykehuset i Bangkok da det torsdag kveld ble opplyst at kongen gjennom 70 år, Bhumibol Adulyadej (88), hadde sovnet stille inn.

Nå ber landets statsminister om at ingen utnytter situasjonen nå som landet er i krise, melder Reuters.

Kongen hadde slitt med dårlig helse i flere år.

– Kongens dårlige helse har vært et nasjonalt traume som har preget Thailand gjennom flere år, sier forsker Marte Nilsen ved PRIO, fredsforskningsinstituttet i Oslo.

Hun sier den politiske krisen i landet, med beinhard kamp mellom landets to største politiske grupperinger, kjent for sine henholdsvis røde og gule skjorter, og militærkuppet i 2014, på mange måter var en følge av kongens dårlige helse.

– Jeg har pleid å si at den politiske krisen i landet har økt proporsjonal med kongens sviktende helse, sier Nilsen.

For store sko for kronprinsen

Statsministeren i Thailand, Prayuth Chan-ocha, erklærte torsdag et helt års landesorg. Han sa også at kronprins Maha Vajiralongkorn (64) kommer til å bli den nye monarken. Han skal ha blitt utpekt til kongens etterfølger allerede i 1972.

Sakchai Lalit/AP/NTB Scanpix

Men at det allerede er klart hvem som tar over det kongelige embetet tilsier imidlertid ikke at kong Bhumibols bortgang ikke vil få følger. Til det har kongens autoritet og stabiliserende kraft i for stor grad vært knyttet til ham som person, og ikke til embetet.

– Kronprinsen skal fylle noen veldig store sko. Han har gått på vent i hele sitt liv og står overfor en nesten umulig oppgave, sier Nilsen.

– Det var kong Bhumibol som det var skapt en mytologi rundt, som var et ikon og som folk flokket seg rundt, sier hun.

Hun regner derfor med at det må komme det hun kaller en politisk reorientering i Thailand.

Hun tror det vil bli en maktkamp om hvorvidt kongen skal ha stor makt som det den nå avdøde kongen har hatt, eller om kongen skal få en plass som minner mer om det monarken har i Skandinavia.

JORGE SILVA/Reuters/NTB Scanpix

Kronprinsen skilt for tredje gang

På grunn av Thailands strenge regler mot majestetsfornærmelser har det blitt skrevet lite om det thailandske folkets forhold til kronprins Maha Vajiralongkorn.

Da Far Eastern Economic Review i 2002 skrev at kronprinsen hadde et økonomisk forhold til daværende statsminister Thaksin Shinawatra, ble alle kopier av magasinet beslaglagt.

Kronprinsen har minst syv barn med tre forskjellige kvinner. Han skilte seg fra sin tredje kone i 2014. Fem av barna fikk han med sin andre kone lenge før han var blitt skilt fra den første.

Til og med hans mor fikk med seg at sønnen hadde litt av et rykte, og kommenterte det til amerikansk presse i 1982: min sønn kronprinsen er litt av en Don Juan. Han er en god student, en god gutt, men kvinner synes han er interessant og han synes de er enda mer interessante, skriver AP.