Kongressen ville blidgjøre 11. september-etterlatte, men kan ha gitt USA et hav av problemer

15 av de 19 terroristene som gjennomførte tidenes verste terrorangrep den 11. september 2001, var fra Saudi-Arabia. Men landet har i 15 år benektet at de som stat hadde noe som helst å gjøre med angrepet med kaprede passasjerfly.

En gruppe som representerer 9000 av de etterlatte i USA har likevel villet forfølge teorier om at kaprerne fikk støtte fra personer med tilknytning til det saudiske statsapparatet.

USAs president Barack Obama la ned veto mot en lov som åpnet for at de etterlatte kunne saksøke Saudi-Arabia, men denne uken benyttet Kongressen seg for første gang under Obamas regjeringstid av muligheten den har til å overkjøre et veto fra presidenten.

Bekymret for søksmål mot USA

Obama ga i et intervju med CNN denne uken uttrykk for at han er bekymret for konsekvensene kongressvedtaket kan få for USA.

– Min bekymring har ikke noe med Saudi-Arabia eller min sympati for familiene til ofrene etter 11. september å gjøre. Det har å gjøre med at jeg vil unngå en situasjon der vi plutselig kan bli utsatt for søksmål på grunn av alt arbeidet vi gjør rundt i verden, sa Obama.

Søksmålene USA vil unngå

Problemstillingen Obama trekker opp er på ingen måte teoretisk. Ved hjelp av bombefly og droner gjennomfører USA jevnlig utenomrettslige henrettelser av personer de anklager for å være tilknyttet terrorisme. Organisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International har anklaget USA for å ha brutt folkeretten på en rekke punkter gjennom sine bombeangrep i Pakistan, Jemen og andre steder. Rapportene om at sivile er blitt drept i angrepene, har vært mange.

– Det er på mange nivåer man kan tenke seg at USA kan bli saksøkt, sier Geir Ulfstein, professor i folkerett ved Universitetet i Oslo. – Bryter de menneskerettighetene når de gjennomfører en utenomrettslig henrettelse av en person som i utgangspunktet har rett til en rettferdig rettergang?

Stater har i utgangspunktet immunitet

Ulfstein forklarer at stater i utgangspunktet har immunitet når det gjelder statshandlinger. En domstol i et annet land kan altså ikke gjøre seg til dommer over en statshandling som utføres av en annen stat.

– Spørsmålet er om noen handlinger kan være så grove at det kan åpne for at immuniteten faller bort, for eksempel dersom de støtter terrorhandlinger, sier Ulfstein. – Jeg stiller meg i utgangspunktet skeptisk til det.

Et krevende søksmål for de etterlatte

Selv om gruppen 9/11 Families & Survivors United For Justice Against Terrorism, som sier de representerer 9000 skadede og etterlatte etter terrorangrepet, skulle lykkes med å få en domstol i USA til å akseptere en rettssak, så er det ikke sikkert de oppnår så mye.

For det første vil det bli vanskelig å bevise at staten Saudi-Arabia hadde noe med angrepet å gjøre. De offentlige granskningene som har blitt gjennomført, har ikke tydet på noe slikt.

– Det er de i USA som mener at den amerikanske staten skjuler noe for dem rundt 11. september-angrepet. Saudi-Arabia har fått en rolle i det verdensbildet. Saudiene driver aktiv spredning av sin konservative tolkning av islam og mange mener de finansierer moskeer der mennesker blir radikalisert. Dette stemmer til noen grad, men at de i noen grad skulle ha et juridisk ansvar, mener jeg er søkt, sier forsker Anders Romarheim, som har skrevet doktorgrad om krigen mot terror.

Tvilsomt om de kan få erstatning

Enda mer krevende kan det bli for saksøkerne å få ut erstatning fra Saudi-Arabia. En domstol i USA vil i utgangspunktet ikke ha kompetanse til å pålegge Saudi-Arabia å betale noe i erstatning, eller til å beslaglegge verdier Saudi-Arabia har i USA.

– Jeg frykter denne loven kommer til å gi ofrene svært lite, sier jussprofessor Paul Stephan ved University of Virginia til Bloomberg.

Saudi-Arabia protesterer allerede

Kongressens vedtak har ført til protester fra Saudi-Arabia. De har allerede antyder at det kan komme til å gå ut over saudienes vilje til å dele etterretningsopplysninger med amerikanerne. USAs forsvarsminister advarte på forhånd om at den nye loven kunne bli ødeleggende for det amerikanske forsvaret.

Kongressvedtaket har ført til så mye støy at lederne i Kongressen har fått kalde føtter. Lederen for republikanerne i Senater, Mitch McConnell, har i etterkant sagt at de ikke skjønte hvilke internasjonale konsekvenser loven kunne få, melder BBC.

En eventuell rettssak kan komme i en domstol på Manhattan, skriver New York Times. Den kan komme til å ta mange år og et ønsket utfall for saksøkerne er svært usikkert, skriver avisen.