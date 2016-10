Etter måneder med oppussingsarbeid er inngangspartiet igjen prydet med scenens navn i store røde bokstaver.

Ifølge myndighetene i Paris skal det på ettårsdagen for terrorangrepet, den 13. november, holdes minneseremonier både ved Bataclan og de andre stedene som ble rammet. Tre dager senere gjenåpnes Bataclan.

Konserthallen ble stormet av tre ytterliggående islamister under en konsert med det amerikanske bandet Eagles of Death Metal. Rundt 90 mennesker ble drept inne i lokalet i løpet av to timer. I alt ble 130 mennesker drept i terrorangrepet, som også rammet en rekke kafeer og utesteder. (©NTB)