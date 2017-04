Kraftig eksplosjon i kurdisk «hovedstad» i Tyrkia

Eksplosjonen skjedde ved en politistasjon i byen, ifølge rapporter fra lokale medier og nyhetsbyråer. Noen medier melder at det dreier seg om en politiskole, andre melder at det er hovedkvarteret til opprørspolitiet.

En stor røyksky stiger opp fra eksplosjonsstedet melder Reuters.

Flere personer er blitt skadet og ambulanser er sendt til stedet, melder nyhetsbyrået.

Det har dukket opp bilder på Twitter som viser en sammenrast bygning. Hvis det stemmer at dette er bygningen der eksplosjonen skjedde, så kan skadepotensialet være stort.

Tyrkia spent før folkeavstemning

Diyarbakir er den største byen i det sørøstlige Tyrkia og regnes av mange som «hovedstaden» til den kurdiske minoriteten i Tyrkia.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var nylig i Diyarbakir for å forsøke å overbevise folk der om at de måtte stemme for endringene i grunnloven som vil gi ham mer makt. Folkeavstemningen skjer om fem dager, den 16. april.

Det er unntakstilstand i Tyrkia etter fjorårets kuppforsøk. Samtidig som over 47.000 mennesker er blitt arrestert og 128.000 mennesker har mistet jobben i utrenskningene etter kuppforsøket, så fortsetter tyrkiske sikkerhetsstyrker krigføringen mot den kurdiske opprørsgruppen PKK. Tyrkia anser PKK som en terrorgruppe.

Tyrkiske myndigheter har de siste par ukene opplyst at de har «nøytralisert», det vil si drept, skadet eller arrestert over 132 medlemmer av PKK.