Kraftig jordskjelv ryster Japan

Skjelvets episenter ligger utenfor kysten, 117 kilometer øst for Fukushima-området og atomkraftverket som ble ødelagt i et jordskjelv og en påfølgende tsunami i 2011.

Jordskjelvet ble registrert klokken 05.59 lokal tid, 21.59 norsk tid mandag.

Myndighetene har sendt ut et tsunamivarsel som advarer om flodbølger på tre meter eller mer og ber folk evakuere til høyereliggende områder eller høye bygninger.

Klokken 06.49 lokal tid ble det registrert en tsunamibølge på 60 centimeter i en av havnebyene i området.

Rett før midnatt norsk tid meldte Tokyo Electric Power Company at kjølesystemet i kjernekraftverket Fukushima II har stoppet etter jordskjelvet. Selskapet melder imidlertid at det ikke utgjør noen fare per nå.

Vannet rundt kjernereaktorene er tilstrekkelig kaldt, melder kringkasteren NHK.

Tilstrekkelig kaldt

Strømselskapet Tokyo Electric Power Company (Tepco) opplyser at temperaturen ligger på rundt 27 grader celsius, og den øvre grensen er på 65 grader. Med en økning på 0,2 grader per time vil det ta sju til åtte dagen før den øvre grensen nås. Tepco melder at selskapet skal få orden på kjølesystemet innen den tid.

Kjernekraftverkene Fukushima I og Fukushima II har vært stengt siden jordskjelvet i 2011.

Minner folk om tsunamien i 2011

I advarslene på direktesendingene til det japanske kringkastingsselskapet NHK, som også har engelskspråklige sendinger, minner man befolkningen på det som skjedde i 2011.

I det som man i Japan kaller «det store østjapanskje jordskjelvet» og tsunamien som fulgte omkom ca. 18.000 mennesker. Tre reaktorer smeltet ned etter at Fukushima-kraftverket ble truffet av den voldsomme tsunamien.

Jordskjelvet i 2011 hadde en styrke på 9,0 og var dermed mye kraftigere enn mandagens skjelv.

NHK rapporterer at det er brutt ut brann i en kjemisk fabrikk, men det er ikke kjent om brannen har sammenheng med jordskjelvet. Det er ikke meldt om personskader.

Skjermdump fra Japan Meteorological Agency

TV-bilder fra havnebyen Iwaki viser mange fartøy som har satt kurs ut mot åpent hav, da de er mindre utsatt der enn inne i havnene når tsunamien treffer.

Seismolog Reynir Bödvarsson ved Uppsala universitet i Sverige er imidlertid ikke veldig bekymret. Han mener skjelvet ikke er kraftig nok til å forårsake en tsunami som vil gjøre store ødeleggelser. I tillegg ligger episenteret ganske langt til havs.

– Jeg vil bli veldig overrasket om dette forårsaker store problemer, sier han til nyhetsbyrået TT.