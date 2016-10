Kraftig tyfon på vei mot Filippinene

Tyfonen Sarika, med en vindstyrke på 50 meter per sekund, har allerede slått ut strøm- og telefonlinjer på øya Catanduanes. Tyfonen er nå på vei mot tett befolkede områder like nord for hovedstaden Manila på øya Luzon.

Det er ikke den kraftigste stormen som har rammet Filippinene i år, men kan bli «den mest ødeleggende», ifølge myndighetene.

– Den kan ødelegge trebebyggelser og velte trær. Den kan muligens rive tak av hus, sier meteorolog Benison Estareja.

Sarika ventes å ramme provinsen Aurora på øya Luzon før soloppgang søndag.

– Dette vil få konsekvenser for alle i området, også Manila sentrum, sier Estareja. (©NTB)