Kraftige reaksjoner på Dutertes Hitler-sammenligning

– Hitler massakrerte tre millioner jøder. Nå er det tre millioner narkomane på Filippinene. Jeg slakter dem gjerne, sa Duterte til pressen i hjembyen Davao fredag.

Tysklands utenriksdepartement har tatt kontakt med den filippinske ambassadøren i landet om saken.

– Enhver sammenligning av de enestående forbrytelsene under holocaust med noe annet, er fullstendig uakseptabelt, sier talsmann Martin Schäfer til pressen i Berlin.

På tre måneder har Dutertes brutale narkokrig kostet minst 3.000 menneskeliv. Nazi-Tyskland utryddet rundt seks millioner jøder før andre verdenskrig tok slutt.

– Avskyelig

Leder Ronald Lauder i World Jewish Congress kaller Dutertes uttalelser for avskyelige og krever at han trekker dem tilbake og ber om unnskyldning.

– Narkotikamisbruk er et alvorlig tema. Men det president Durte sa, er ikke bare grunnleggende inhumant, det demonstrerer en frastøtende mangel på respekt for menneskelivet. Det er virkelig hjerteskjærende at dette kommer fra den demokratisk valgte lederen i et flott land, sier Lauder i en uttalelse.

En talsmann i USAs utenriksdepartement kaller Dutertes kommentarer for urovekkende. Den demokratiske lederen for Senatets utenrikskomité, Ben Cardin, er noe mer direkte:

– Det er klanderverdig og helt ærlig motbydelig at en demokratisk valgt leder snakker om massedrap på sitt eget folk, med Hitlers holocaust som inspirasjon – intet mindre, sier han.

– Forvirrende

Human Rights Watchs Asia-direktør Phil Robertson mener det er forvirrende at noen vil sammenligne seg selv med «en av de største massemorderne i menneskehetens historie».

– Ønsker han å bli sendt til Den internasjonale straffedomstolen? spør Robertson, som påpeker at Hitler i dagens kontekst ville blitt tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten.

Duterte har høstet skarp internasjonal kritikk siden han ble president i sommer. FN og USA anklager ham for å oppmuntre til utenomrettslige likvideringer.

Den filippinske presidenten har slått hardt tilbake og kalt FNs generalsekretær Ban Ki-moon for «en tosk» og USAs president Barack Obama for «en horesønn».