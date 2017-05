Kritisk for 20 av de skadede etter terrorangrepet

Helsemyndighetene i Manchester opplyser onsdag morgen at 20 av de som ble sendt til sykehus behandles for kritiske skader på ulike sykehus i Manchester.

Samtidig opplyses det at minst 119 ble skadet i angrepet. 59 av dem ble sendt til sykehus, mens 60 ble behandlet på stedet.

Angrepet har så langt kostet 22 menneskeliv. I tillegg døde den mistenkte gjerningspersonen Salman Ramadan Abedi (22) da han utførte angrepet.

Få en rask oversikt: Dette vet vi og dette vet vi ikke

Var kjent for etterretningen

Fra før er det kjent at mange av de skadede er barn, ettersom den amerikanske artisten Ariana Grande har en ung fanskare.

Tilsammen var 21.000 på konserten til popstjernen i Manchester Arena.

Angrepet etterforskes som terror. Onsdag morgen uttaler innenriksminister Amber Rudd tol Sky News at den mistenkte 22-åringen var kjent «opp til et punkt» i etterretningstjenestene i landet.

Faren sendte fortvilet melding da han ikke hørte fra datteren sin: Nå er hun funnet

Minister: Handlet ikke alene

Til BBC sier hun videre at 22-åringen sannsynligvis ikke handlet alene. Han skal ha båret en hjemmelaget bombe.

En rekke kilder sier til Manchester Evening News at bomben var full av skruer og bolter – at den var designet for å lage mest mulig skade

En overvåkingsvideo viser at bomben ble utløst med hensikt idet han gikk inn i konsertarenaen.

Skal ha vært i Libya

Ifølge The Sun er Abedi født i Manchester i 1994, i en familie som flyktet fra Gadaffis Libya.

En skolekamerat til 22-åringen forteller til The Times at Abedi nylig kom fra et besøk i Lybia. Etter dette besøket ha endret oppførsel.