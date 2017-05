Lørdag avsluttet hun et seks dager langt besøk i Kina.

Via SMS meddeler statsråden at «Utenriksdepartementet arbeider for å få til et første konsultasjonsmøte» med kineserne der menneskerettigheter (MR) kan bli tema, og at dette møtet er planlagt «over sommeren»:

– Da er det ikke naturlig at jeg som kulturminister foregriper dette.

Skåler for det gode forholdet

I en felles erklæring kunngjorde Kina og Norge 19. desember 2016 at forholdet mellom landene igjen var normalisert, seks år etter at Beijing brøt all politisk kontakt fordi dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris.

God tone med den asiatiske stormakten er viktig for Norge, og normaliseringen gjør det nå mulig for norske toppolitikere å gjenoppta kontakt med kolleger i Midtens rike.

Det vil de gjerne:

Utenriksministeren og næringsministeren fulgte med da statsministeren kom i april. Nå i mai har det vært fiskeriministerens og kulturministerens tur, mens oljeministeren kommer i juni.

I møter på høyt politisk nivå, i foredrag på seminarer og i skåltaler ved offisielle mottagelser, hylles nå det gode forholdet mellom Norge og Kina.

Men ingen norske topp-politikere snakker foreløpig om menneskerettigheter når de besøker landet der det allmektige kommunistpartiet ikke tåler opposisjon, der MR-advokater fengsles – og der fredsprisvinneren fra 2010 fortsatt soner sin dom på 11 år.

PEN: Ta opp menneskerettigheter nå

Regjeringen har erklært at normaliseringen også innebærer at det igjen skal bli mulig for Norge å ta opp vanskelige menneskerettighetsspørsmål med kineserne.

Den norske avdelingen av ytringsfrihetsorganisasjonen PEN hører til dem som hadde håpet at dette skulle skje raskere enn til høsten og ikke nødvendigvis i UDs regi, slik statsråd Helleland nå opplyser at planen er.

Foran Erna Solbergs Kina-reise i april oppfordret Norsk PEN og andre organisasjoner statsministeren om «å uttrykke en klar forventning overfor kinesiske myndigheter om at Kina respekterer menneskerettighetene i tråd med internasjonal rett.»

Men Solberg tok ikke opp MR, hverken med president Xi Jinping eller med statsminister Li Keqiang, og hun begrunnet dette med at det først måtte bygges en mer solid plattform for dialog.

– Vi regner med at Solberg opprettet nok tillit hos kineserne til at Helleland kan ta opp viktige menneskerettslige spørsmål, skrev Norsk PEN på sine hjemmesider foran statsrådens besøk sist uke. Og i et brev til kulturministeren ba organisasjonens styreleder William Nygaard og generalsekretær Hege Newth Nouri henne ta opp med sin kinesiske kollega at ytringsfrihetens kår i Kina er betydelig forverret de senere årene.

Aftenposten har spurt Helleland om hun er enig med Norsk PEN i at «Det er helt avgjørende at kinesiske myndigheter ved kritisk dialog får klar beskjed fra sine internasjonale partnere om at kravet om respekt for menneskerettighetene er grunnlag for internasjonal samhandling og ikke kan forhandles bort».

– Gjennom statsministerens besøk til Kina nylig er det etablert et godt grunnlag for videre dialog og bredt samarbeid på mange områder. Under besøket ble det enighet om å opprette en årlig konsultasjonsmekanisme på politisk nivå i Utenriksdepartementet for å drøfte alle saker av felles interesse, inkludert menneskerettigheter. Ettersom det er UD som på vegne av Norge har ansvar for konsultasjonsmekanismen, er det ikke naturlig for meg å kommentere dette, svarer ministeren.

Viktige kultur- og idrettsforhandlinger

Mellom 22. og 27. mai møtte Helleland blant andre visestatsminister Liu Yandong, idrettsminister Gou Zhongwen og kulturminister Luo Shugang, og hun deltok som visepresident i WADA (World Anti-Doping Agency) på organisasjonens møte for Asia og Oseania.

Ministeren rakk blant annet også å åpne billedkunstneren Håkon Gullvågs utstilling i Tianjin.

– På reisen har jeg hatt mange møter som WADA-visepresident, og også som kultur- og idrettsminister innenfor mitt ansvarsfelt. Møtene har vært vellykket for norsk idrett og videre kultursamarbeid, forteller Helleland, som på grunn av hektisk program ikke hadde tid til intervju, men har kommunisert skriftlig med Aftenpostens korrespondent via SMS.

Ministeren opplyser at brevet der Norsk PEN oppfordrer henne om å ta opp MR-spørsmål, ble mottatt 22. mai og at det «vil bli besvart på vanlig måte».

