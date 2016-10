Kurdiske styrker fester grepet rundt Mosul

Irakiske og kurdiske styrker har innledet angrep på to fronter nordøst for den irakiske storbyen. I morgentimene innledet den kurdiske peshmerga-hæren en ny offensiv mot den viktige byen Bashiqa nordøst for Mosul. Rundt 10.000 kurdiske krigere deltar i kampen for å drive IS ut av Bashiqa.

Søndag fikk de også støtte fra den tyrkiske styrken som på tross av protester fra Bagdad holder til på en militærbase like i nærheten. Ifølge Tyrkias statsminister Binali Yildirim bisto tyrkerne med artilleri og stridsvogner, og også irakiske spesialstyrker opplyser at de deltar i offensiven mot Bashiqa.

Svensk fotograf såret

Kampen for å jage IS ut av Mosul følges tett av internasjonal presse. Søndag ble fotografen Paul Hansen fra den svenske avisa Dagens Nyheter skutt og såret mens han fulgte en gruppe kurdiske peshmergasoldater som deltok i offensiven mot Bashiqa. Hansen slapp unna med lettere skader etter å ha blitt truffet av to skudd fra en snikskytter rundt 25 kilometer fra Mosul.

Søndag kunngjorde peshmerga-hæren at de kurdiske styrkene har gjort store innrykk i IS' territorium, samt sikret en del av en motorvei som ekstremistgruppa er avhengig av for å kunne bevege seg fritt.

De kurdiske styrkene sier de har «sperret av» åtte landsbyer nordøst for Mosul. De står nå under 9 kilometer fra utkanten av millionbyen som har vært i IS' hender i over to år. Åtte bilbomber ble ødelagt i aksjonen og titalls opprørere drept, heter det.

Selvmordsangrep

Samtidig gikk IS til angrep på Rutba, en avsidesliggende by langs den jordanske grensa. Fem selvmordsbombere i bil rykket inn i byen, og IS-krigerne tok kontroll over ordførerens kontor før sikkerhetsstyrkene tok kontroll over situasjonen, opplyser den irakiske hærens øverstkommanderende.

Det overraskende angrepet fra IS, langt unna fronten ved Mosul, lignet et angrep i byen Kirkuk fredag. Utfallet i Kirkuk ble imidlertid langt blodigere.

Totalt ble nesten 100 mennesker drept, halvparten av dem IS-krigere, da ekstremistene rykket inn i den kurdiskkontrollerte byen. Angrepene tolkes som forsøk på å avlede oppmerksomheten fra Mosul, men det var i helgen ingen tegn til at de hadde noen betydelige konsekvenser for offensiven mot IS-bastionen i Nord-Irak.

Drøyt 4.000 flyktet

Siden kampen om Mosul ble innledet forrige mandag, har irakiske og kurdiske styrker kjempet mot IS i for det meste ubebodde byer og landsbyer i området. Over 25.000 irakiske bakkestyrker, samt fly og rådgivere fra den USA-ledede koalisjonen, deltar i storoffensiven, som er ventet å ta flere uker – om ikke måneder.

FN-organet UNICEF opplyste før helgen at drøyt 4.000 personer har flyktet fra områdene rundt Mosul etter at militæroperasjonen for å gjenerobre byen startet. FN har planer om å hjelpe over 748.000 mennesker, inkludert opp mot 500.000 barn, fra Mosul.