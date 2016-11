Kurdiske styrker vil drive IS ut av Raqqa

Kurdiske styrker med støtte fra USA vil begynne en offensiv mot terrororganisasjonen IS’ hovedkvarter i Raqqa i Syria søndag. Det melder Associated Press.

Syria Democratic Forces (SDF) består i hovedsak av styrker fra den kurdiske gruppen YPG.

Kampanjen ble kunngjort søndag på en pressekonferanse i Ain Issa i Syria.

Jihan Sheikh Ahmed, en talskvinne for SDF, sa at «det store slaget for å frigjøre Raqqa og regionen rundt har begynt».

Operasjonen har fått navnet «Eurphrates vrede».

På samme tid er irakiske styrker med støtte fra en internasjonal koalisjon i øyeblikket i gang med en operasjon for å drive IS ut av den irakiske byen Mosul.

USA regner SDF for å være en effektiv partner i kampen mot IS. Tyrkia anser imidlertid gruppen for å være en terrororganisasjon, og har sagt at de ikke vil akseptere en kampanje mot Raqqa ledet av kurderne.

IS har kidnappet gutter ned i niårsalderen. Nå frykter FN de vil bli brukt til å forsvare Mosul.