Kushner-selskap beklager bruk av Trumps svigersønn

Visumet for immigrerende investorer, kalt EB-5, ble trukket fram av Nicole Kushner Meyer, Jared Kushners søster, under en investeringskonferanse i Kina.

EB-5-programmet åpner for at utlendinger som investerer mer enn 500.000 dollar i prosjekter som skaper jobber i USA, får et «green card» - altså permanent oppholdstillatelse i USA - på kjøpet.

Under arrangementet på Ritz-Carlton-hotellet i Beijing reklamerte Meyer for familieselskapets prosjekt i delstaten New Jersey, og hun nevnte brorens rolle i den nye administrasjonen under fremleggelsen.

Også i materiell til konferansen ble Meyer fremstilt nærmest som en kjendis fordi hun er Kushners søster.

TT / NTB Scanpix

Mandag beklaget selskapet at Kushners navn ble inkludert i materiellet. Det var ikke selskapets intensjon å lokke investorer med Jared Kushners navn, heter det i en uttalelse.

Visumordningen EB-5 har lenge vært kritisert for å være en måte for velstående utlendinger å kjøpe seg tilgang til arbeidstillatelse på, såkalt green card, skriver CNN.

Kushner Companies søker etter 300 personer som ønsker arbeidstillatelse i USA og som vil investere totalt 150 millioner dollar, nær 1,3 milliarder kroner, til en 79 etasjer høy boligblokk kalt Kushner 1.

Familieselskapet har også brukt visumprogrammet til å finansiere andre prosjekt, blant dem en bygning omtalt som «Trump Bay Street».