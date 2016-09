Kvinner ber om høyere lønn - får det ikke

En vanlig oppfatning i arbeidslivet er at kvinner tjener mindre enn menn fordi de ikke er like tøffe og pågående i lønnsforhandlingene. At de ikke ber om høyere lønn brukes ofte som en av forklaringene.

En ny studie viser at dette kun er en myte. Både kvinner og menn ber om høyere lønn.

Studien ble gjort ved University of Wisconsin i USA og University of Warwick and Cass Business School i Storbritania. Datagrunnlaget de brukte, var 4600 australske arbeidere fordelt på over 800 forskjellige arbeidsplasser.

Australia er det eneste landet i verden som samler inn data om hvorvidt lønnstagerne har bedt om lønnsøkning.

Ren diskriminering

– Vi ante ikke hva resultatet kom til å bli. Etter å ha studert svarene, må vi akseptere at det finner elementer av ren diskriminering i arbeidslivet rettet mot kvinner, sier professor Andrew Oswald ved University of Warwick til The Guardian.

Ifølge en rapport fra World Economic Forum i 2014, finnes det ikke ett land i verden hvor kvinner tjener like mye som menn. Ifølge forumet vil det ta over 80 år før lønnsgapet mellom menn og kvinner er utjevnet.

Uforklarlige forskjeller også i Norge

Også i Norge tjener kvinner fortsatt bare 86,1 prosent av menns timelønn, viser tall fra SSB.

Halvparten av lønnsgapet på 12 prosent i Norge kan ikke forklares, forklarer Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning

– Noen hevder at kvinner i større grad skyr konkurranse enn menn. Hvis det stemmer, vil effekten av det ligge i den resterende delen vi ikke klarer å måle. Og hvis det skjer både direkte og indirekte diskriminering av kvinner i større grad enn av menn, vil det også ligge her, sa hun til fagjournalen FriFagbevegelse tidligere i år