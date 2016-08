LA Times: Clintons forsprang krymper

Demokratenes presidentkandidat hadde for noen uker siden et forsprang på opptil 10 prosentpoeng på Donald Trump.

Nå har Clinton 45 prosent oppslutning, mot Trumps 43 prosent, og forspranget er dermed redusert til 2 prosentpoeng viser en fersk måling USC har utført for Los Angeles Times.

I de daglige målingene fra Los Angeles Times lå Clinton midt i august solid foran Trump over tid. De siste dagene har de to kandidatene nærmet seg kraftig, så ifølge avisens målinger har det tetnet kraftig til mellom kandidatene den siste tiden.

Andre målinger gir imidlertid Hillary Clinton en større ledelse. Den siste Ipsos-målingen som er utført for nyhetsbyrået Reuters gir henne 42 prosents oppslutning, mot 35 prosent for Trump.

Den siste Quinnipiac-målingen gir henne et forsprang på hele 10 prosentpoeng, 51 mot 41 prosent, mens den siste YouGov-målingen utført for The Economist viser at 47 prosent støtter Clinton, mens 44 prosent sier de vil stemme på Trump i presidentvalget 8. november.

En sammenstilling av de sju ferskeste målingene, utført av nettstedet RealClear Politics, gir også demokratenes presidentkandidat en klar ledelse med 48,4 prosentpoeng, mot 42,1 prosent for Trump.