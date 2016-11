Labour truer med å bremse brexit

Labour-leder Jeremy Corbyn etterlyser en plan for hvordan utmeldingen av EU skal foregå og sier i et intervju med Sunday Mirror at det vil være udemokratisk dersom statsminister Theresa May og de konservative ikke spiller på lag med Parlamentet i saken.

High Court i London slo nylig fast at regjeringen må ha Parlamentets velsignelse før artikkel 50 kan utløses og den formelle utmeldingsprosessen kan innledes, en kjennelse May har anket til høyesterett.

Corbyn hevder regjeringen ikke har noen plan for hvordan utmeldingen skal skje, og at det er for å skjule dette at May vil holde Parlamentet utenfor.

Labour krever britisk adgang til EUs indre marked også etter at landet har forlatt unionen, samt at britiske arbeidere får beholde de rettigheter EUs regelverk i dag sikrer dem.

Dersom partiet ikke får gjennomslag for dette, truer Corbyn med å stemme imot brexit når saken kommer opp til behandling i Parlamentet.