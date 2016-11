Laget trafikk-kork med vilje som politisk hevn

De to medarbeiderne til Christie, Bridget Kelly og Bill Baroni, er av en domstol fredag funnet skyldige i den såkalte Bridgegate-saken.

Stengte luker i bomstasjon

Skandalen går tilbake til 2013 da flere filer på George Washington-broen mellom New Jersey og Manhattan ble stengt. Køene og ventetiden for trafikantene ble betydelige. Det kom imidlertid frem mistanke om at det hele var iscenesatt for å straffe en lokal ordfører som ikke ville støtte guvernøren, den republikanske Chris Christie.

De tiltalte påsto i retten at de trodde at flere av lukene i bomstasjonen ble stengt fordi det skulle gjennomføres en undersøkelse, en trafikkanalyse. men de ble ikke trodd.

Mel Evans / AP / NTB Scanpix

Støttet Trump etter eget nederlag

Christie var på det tidspunkt vurdert som en av favorittene til å bli det republikanske partiets presidentkandidat. Han stilte senere, men nådde ikke opp i kampen mot Donald Trump. Senere støttet han Trump lojalt, men ble ikke utpekt som visepresidentkandidat.

Mange har nevnt skandalen som en viktig årsak til at Christies stjerne falt i partiet, og han har også selv nevnt det som en faktor i hvorfor han tapte.

Må i retten selv?

I løpet av rettssaken har påtalemyndigheten hevdet at Christie kjente til planen om å stenge filer i bomstasjonen. Ifølge TV-kanalen Fox må Christie senere denne måneden svare på dette i en høring i en domstol i New Jersey.