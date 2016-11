Litt over to uker er gått siden det pro-vestlige partiet DPS vant valget i Montenegro etter en tøff valgkamp der NATO-medlemskap var et sentralt tema.

Flere opposisjonspartier, blant annet det pro-russiske og pro-serbiske Nytt serbisk demokrati, er kritiske og krever at det avholdes folkeavstemning over spørsmålet. Serbia og Montenegro var ett land frem til 2006.

Mye sto allerede på spill, men valgdagen i Montenegro ble enda mer dramatisk da en tidligere sjef i det serbiske spesialpolitiet, Bratislav Dikic, ble arrestert for kupp-planer sammen med et tyvetalls andre serbere.

Påtalemyndigheten i Montenegro uttalte at de hadde mistanke om at en kriminell organisasjon var blitt etablert i Serbia og i Montenegro med planer om å angripe folk og politi foran parlamentet etter at valgresultatet ble kjent. Så skulle de ta over forsamlingen og kunngjøre at partiet de selv støttet, hadde vunnet, melder nettstedet Balkan Insight.

Dikic nekter for anklagene.

Enda flere arrestasjoner

Montenegros statsminister Milo Djukanovic uttalte etterpå at landet etterforsker russiske forbindelser til det angivelige kuppforsøket.

Saken fikk enda større omfang da Serbia, som er kjent for å ha tette bånd til Russland, mandag i forrige uke kunngjorde at de hadde arrestert enda flere personer i forbindelse med kuppforsøket.

Serbias statsminister Aleksandar Vučić sa at personene ikke hadde tilknytning til hverken Montenegro eller Serbia, men til et tredjeland – en antatt henvisning til Russland.

– Vi har tatt beslag i uniformer, penger og andre ting, sa han.

Mystisk russisk besøk

Det hele ble enda mer mystisk da lederen for Russlands sikkerhetsråd Nikolai Patrushev kom på besøk til Serbia noen dager senere.

Mens den offisielle forklaringen for møtet var at det skulle undertegnes en intensjonsavtale om tettere sikkerhetssamarbeid, melder russiske Kommersant og aviser i Serbia at det faktiske formålet var et helt annet. To russiske statsborgere, mistenkt for å ha planlagt terror og kupp i Montenegro, skal ha blitt deportert til Russland, ifølge avisene.

Myndighetene i Serbia skal ikke ha avkreftet denne historien, ifølge The Moscow Times, men det er heller ingen offisielle kilder som har bekreftet at den stemmer.

Enkelte setter også spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i hele historien om kuppforsøket.

Splittet i synet på NATO

Det som er helt klart er at det denne uken gjennomføres den største NATO-øvelsen noensinne i Montenegro. Onsdag og torsdag kommer NATOs visegeneralsekretær Rose Gottemoeller på offisielt besøk.

Landet ventes å bli fullt NATO-medlem i løpet av våren - til store russiske protester. Russland har blant annet varslet at de kutter alle felles prosjekter med Montenegro når de blir med i alliansen.

De 630.000 innbyggerne er splittet i synet på om landet bør gå i en vestlig retning eller bevege seg nærmere Russland, men majoriteten av meningsmålinger utført det siste året, viser ja-flertall.

Med militære styrker som totalt består av 2080 personer, vil Montenegros medlemskap bety lite for slagkraften til verdens mektigste militærallianse.

Den strategiske og symbolske effekten blir desto mer viktig.

– Det sender et sterkt signal at alliansen i en så krevende sikkerhetspolitisk tid, tar inn et nytt medlemsland, har utenriksminister Børge Brende tidligere uttalt til Aftenposten.

