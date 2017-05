Lærer skutt og drept i Göteborg

Ifølge politiet satt offeret i en bil da flere skudd ble løsnet mot ham i Lövgärdet i den svenske byen torsdag morgen.

Offeret er mann i 30-årene som bodde i området. Han var nyansatt lærervikar ved Lövgärdesskolan.

– Det var en medarbeider jeg hadde stor tillit til, sier rektoren ved skolen.

Mange personer, deriblant flere skoleungdommer, ble vitner til hendelsen, som ble varslet til politiet i 9-tiden. Skytingen fant sted i Vaniljgaten, et område med både butikker og boliger.

– Vi har mange vitner og mange som har sett gode detaljer, sier Christer Fuxborg, talsperson ved Göteborg-politiet.

Kriseteam

Lövgärdesskolan har rundt 380 elever, og skolens kriseteam er aktivert. Elevene ble torsdag formiddag holdt innendørs på skolen i påvente av mer informasjon om hendelsen. Marie Åhman, kommunikasjonssjef for bydelsmyndighetene, sier at det er en vanskelig situasjon for både elever og ansatte ved skolen.

Blant har politiet satt inn et helikopter i jakten på tre mistenkte gjerningspersoner.

– Det er en liten blå bil som i all hast har forlatt området. Det satt en fører i bilen, mens to andre personer var aktive ute på stedet, sier Fuxborg.

Håndvåpen

Øyevitner har opplyst at flere skudd ble avfyrt med pistol eller annet håndvåpen av to maskerte personer. Flere tomhylser er funnet på åstedet.

Skytingen er den første med dødelig utfall i Göteborg så langt i år, skriver nyhetsbyrået TT. I likhet med andre svenske storbyer har Göteborg de siste årene vært rammet av flere skyteepisoder.

I fjor ble seks personer skutt og drept i Göteborg og omegn. Blant dem var en 25-årig mann som ble drept i Lövgärdet i oktober.