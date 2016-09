Lave forventninger til Trump før debatten

En oversikt Washington Post har laget, viser at det skal mye mindre til for at Trump skal bli utropt til vinner av debatten enn Clinton.

Amerikanske medier og kommentatorer mener nemlig at forventningene er så lave til Trump at han kan gå seirende ut av debatten hvis han ikke lager noen skandale.

I halvannen time mandag kveld – norsk tid starter debatten klokken 3 i natt – vil de to diskutere tre svært vide temaer: i hvilken retning USA bør gå, hvordan vekst og velstand kan skapes, og landets sikkerhet.

Begge kandidatene, som skal møtes til tre slike debatter før valget, er upopulære blant svært mange velgere.

Clinton sliter med at velgerne ikke mener hun er ærlig og til å stole på, mens mange er i tvil om Trump har sinnelaget som trengs for å lede landet.



Lavere forventninger til Trump

Rett etter at debatten er ferdig, vil de ulike TV-kanalenes eksperter og kommentatorer bli bedt om å utrope en «vinner».

Den som får best karakter, er gjerne ikke den kandidaten som hadde best svar på spørsmålene og de beste argumentene, men den som overgikk forventningene.

– Jeg tror det er vanskelig for Trump å være kontrollert og presidentaktig i en og en halv time. For det er ikke hans personlighet, sier Minerva-kommentator Jan Arild Snoen til NTB.

Framstår som for studert

Trump viste i nominasjonskampen at han er flink til å levere raske replikker og å gå til motangrep. Han hadde derimot store problemer med å argumentere for sine politiske standpunkter.

For Clinton, som har en fortid som både senator og utenriksminister, ligger lista høyere en for den politiske nykommeren Trump.

– Clintons problem er at hun ikke framstår som ekte og autentisk. Hun framstår som for studert og kan også snakke ned til folk, sier Snoen.

Ulike budskap

Demokratene har ført en forholdsvis forsiktig kampanje, der hovedbudskapet er at Clinton har en erfaren og stødig hånd som kan fortsette å lede landet i samme retning som president Barack Obama har gjort de siste åtte årene.

Trump har på sin side forsøkt å skape et bilde av et USA i krise der økonomien er dårlig, landet er mindre trygt og kriminaliteten er ute av kontroll.

Han har også spilt på den utstrakte politikerforakten. Til tross for de mange og gjentatte usannhetene han har kommet med under valgkampen, oppfatter mange velgere ham som en fra utsiden av systemet som snakker rett fra levra og sier ting andre ikke tør.

Debattene ikke alltid viktige

Det hersker ingen enighet om hvor viktig debattene egentlig er, siden det er svært vanskelig å måle nøyaktig hva som får velgere til å stemme som de gjør.

I 2012 gjorde president Barack Obama en elendig figur i den første debatten, men han vant til slutt klart over Mitt Romney da stemmene ble telt.

Det er derimot ingen tvil om at debattene har vært opphav til noen av de mest minneverdige øyeblikkene og sitatene i amerikansk politikk.

Det er ventet at mandagens duell, som sendes på alle de store allmenne TV-kanalene, vil trekke opp mot 100 millioner TV-seere. Det vil bety ny rekord for en amerikansk presidentdebatt.