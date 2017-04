Le Pen har stemt - kan score på lav deltagelse

Journalistene ble kroppsvisitert før de kom inn i valglokalet i en skole i sentrum av Hénin-Beaumont, der Marine Le Pen offisielt bor. I denne gamle og fattige gruvebyen, som har vært styrt av venstresiden i generasjoner, overtok Nasjonal Front makten i 2014. Her har Marine Le Pen bygget opp sitt image som folkelig, fjernt fra de overklassemiljøet hun var en del av i de bedre strøk i Paris.

Omkring 47 millioner franskmenn kan stemme ved søndagens første runde i presidentvalget. Sikkerhetsoppbudet er enormt.

Kan score på lav deltagelse

Valgdeltagelsen blir fulgt med spenning. Det er antatt at lav deltagelse er en fordel for Le Pen. Hun har den mest trofaste velgerskaren av de fire kandidatene som ligger best av på meningsmålingene.

Reuters

Macron har også stemt

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte kom til et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.

De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp. De siste meningsmålingene ble lagt frem fredag kveld. Begge gir Macron en knapp ledelse over Nasjonal Front-leder Marine Le Pen. Deretter følger den konservative kandidaten François Fillon, venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon og sosialistenes kandidat Benoît Hamon.

Hollandes kandidat uten sjanse

Sittende president François Hollande avla søndag formiddag stemme i Tulle i Correze sørvest i landet. Hans sosialistpartis presidentkandidat Benoît Hamon avla også stemme søndag formiddag.

Tidligere på morgenen ankom den høyreorienterte EU-motstanderen og presidentkandidat Nicolas Dupont-Aignan et valglokale i en Paris-forstad for å stemme, og den venstreradikale kandidaten Natalie Arthaud stemte i et lokale i Paris-forstaden Pantin.