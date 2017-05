Le Pen hevder plagiat av tale var kalkulert mediestunt

Presidentkandidat Marine Le Pen sier hun brukte deler av en tale fra den konservative presidentkandidaten François Fillon for å få medieomtale før helgens valg.

Det var i sin 1. mai-tale i Paris-forstaden Villepinte at Le Pen brukte tre avsnitt fra en patriotisk tale som Fillon hadde holdt den 15. april. Men Nasjonal front-lederen nevnte ikke at hun hadde sitert motstanderens tale.

Skjermdump

Ordrett

Kort tid etter fikk hun massiv kritikk og anklager om plagiat i franske medier.

Det var YouTube-kanalen RidiculeTV som først bemerket likhetene mellom Le Pen og Fillons taler. Kanalen publiserte et videoklipp der de to kandidatene sier det samme: Ord for ord.

Kalkulert stunt

I et intervju med den franske tv-kanalen TF1 sier Le Pen tirsdag at 1. mai-talen var et kalkulert stunt for å få medieoppmerksomhet.

– Hadde vi ikke gjort dette, ville dere ikke snakket om det, sier Le Pen i tv-intervjuet.

Mediestuntet var ifølge presidentkandidaten også et forsøk på å nå flere av Fillons tilhengere. I en meningsmåling gjort av Opinionway for avisen Les Echos oppgir nesten 30 prosent av de spurte Fillon-tilhengerne at de vil gi sin stemme til Le Pen. Mellom 42 og 46 prosent svarer at de vil stemme på Macron.

Ønsker å samle folket

Le Pens valgkampleder David Rachline sier til den venstreorienterte avisen Liberation at sitatbruken var en bevisst handling og en hyllest til Fillon «fra en kandidat som ønsker å samle folk og vise at hun ikke er sekterisk».