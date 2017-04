Le Pen sa ingenting - men i byen var det kaos

En spent Marine Le Pen avga stemme i hjembyen. Hun smilte til de omkring 100 mediefolkene som var samlet utenfor og i valglokalet.

Journalistene ble kroppsvisitert før de kom inn i valglokalet i en skole i sentrum av Hénin-Beaumont, der Marine Le Pen offisielt bor. I denne gamle og fattige gruvebyen, som har vært styrt av venstresiden i generasjoner, overtok Nasjonal Front makten i 2014. Her har Marine Le Pen bygget opp sitt image som folkelig, fjernt fra de overklassemiljøet hun var en del av i de bedre strøk i Paris.

Le Pen kom til valglokalet i en sort bil med sotete ruter. Hun ga ingen kommentarer. Bilen kjørte til en inngang på baksiden av skolen. Akkompagnert av et regn av blitzer smilte hun bredt da hun registrerte seg og gikk inn i avlukket for å stemme.

Ropte herr til fru

Flere av fotografene glemte seg og ropte Monsieur President – for å få hennes oppmerksomhet – ikke lett å vende seg til at Frankrike kanskje kan få sin første kvinnelige president.

Men ikke alle er like begeistret for oppmerksomheten som følger med Le Pen.

Alltid et sirkus

– Det er alltid et sirkus når hun skal stemme, slik er det ved hvert valg. Mange journalister og mye politi, sier Jean Marie Lemain, som sammen med kona har stemt ved samme lokale.

Han og kona er ikke akkurat noe fan av henne. Aftenposten møter dem utenfor valglokalet som er beileiret av politi og medier.

– Hele denne valgkampen ble ødelagt av skandalene, spesielt rundt Francois Fillon, sier Lemain.

Den konservative kandidaten Fillon er siktet for å ha misbrukt offentlige midler, fordi han skal ha ansatt kone og to av barna som politiske assistenter i fiktive stillinger ved hans kontor i nasjonalforsamlingen.

Velgeropprøret i Vesten består ikke bare av rasende, gamle menn. I dette landet surfer ytre høyre på en ungdomsbølge.

Flere eldre enn yngre

Det var et jevnt sig av folk som stemte her i Hénin-Beaumont. Men de fleste var eldre. Valgdeltagelsen blant ungdom i Frankrike er lav.

– Skandalene har overskygget de viktige sakene som en bør diskutere i valgkampen, for meg er det sosiale forhold ikke minst de store sosiale forskjellene i Frankrike, forklarer ekteparet Lemain.

Omkring 47 millioner franskmenn kan stemme ved søndagens første runde i presidentvalget. Sikkerhetsoppbudet er enormt.

Kan score på lav deltagelse

Klokken 12 hadde 28,54 prosent stemt - i 2012 var tallet 28,3 og i 2007 hadde 31,2 prosent stemt klokken 12. Det betyr at valgdeltagelsen kan bli på 2012 nivå. Dette er tall som omfatter visse valglokaler hvor avstemningen ble avsluttet i går, for eksempel i USA og Canada.

Fremmøteprosenten blir fulgt med spenning. Det er antatt at lav deltagelse er en fordel for Le Pen. Hun har den mest trofaste velgerskaren av de fire kandidatene som ligger best av på meningsmålingene.

Macron har også stemt

Den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron og kona Brigitte kom til et valglokale i rådhuset i Le Touquet nord i landet for å stemme, den samme bygningen der paret ble gift for snart ti år siden.

De siste 44 timene før valget er det i henhold til fransk lov ulovlig å drive valgkamp. De siste meningsmålingene ble lagt frem fredag kveld. Begge gir Macron en knapp ledelse over Nasjonal Front-leder Marine Le Pen. Deretter følger den konservative kandidaten François Fillon, venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon og sosialistenes kandidat Benoît Hamon.

Hollandes kandidat uten sjanse

Sittende president François Hollande avla søndag formiddag stemme i Tulle i Correze sørvest i landet. Hans sosialistpartis presidentkandidat Benoît Hamon avla også stemme søndag formiddag.

Tidligere på morgenen ankom den høyreorienterte EU-motstanderen og presidentkandidat Nicolas Dupont-Aignan et valglokale i en Paris-forstad for å stemme, og den venstreradikale kandidaten Natalie Arthaud stemte i et lokale i Paris-forstaden Pantin.