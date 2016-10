Ledende republikanere flykter fra Donald Trump etter nedsettende sex-kommentarer

Se video lenger ned i saken.

I et 11 år gammelt opptak med TV-programmet «Access Hollywood» snakker den republikanske presidentkandidaten svært nedsettende om kvinner.

I opptaket, som ble offentliggjort av The Washington Post fredag kveld, sier han blant annet at «når du er en kjent person, kan du gjøre hva du vil med kvinner».

Han beskriver også hvordan han forsøkte å overtale en gift kvinne til å ligge med seg, like etter at han selv ble gift med Melania Trump i 2005.

Donald Trump er berømt, beryktet og beundret for å snakke direkte og uten filter. Dette har vært ett av de fremste argumentene for mange av hans tilhengere når de skal forklare hvorfor de støtter den uortodokse presidentkandidaten.

Partifeller tar avstand fra sin egen presidentkandidat

Til tross for at han har en politikk og en stil som er fremmed for tradisjonelle republikanske verdier, har de fleste ledere i partiet valgt å føye seg inn i rekken bak presidentkandidaten.

Men nå har Trump trolig gått for langt.

Natt til lørdag gikk den ene republikanske lederen etter den andre ut for å kritisere Donald Trump.

Viktigst blant kritikerne er Paul Ryan, som er speaker (leder) i Representantenes hus og republikanernes utvilsomt viktigste leder i Kongressen.

– Jeg blir kvalm av hva jeg hørte i dag. Kvinner skal feires og hylles, ikke objektiviseres. Jeg håper herr Trump behandler denne situasjonen med det alvoret det fortjener og at han jobber for å demonstrere for folket at han har større respekt for kvinner enn hva dette videoklippet gir inntrykk av, sier Ryan i en pressemelding fredag kveld.

Han skulle ha deltatt på et valgkamparrangement med Trump lørdag ettermiddag. Invitasjonen til Trump er nå tilsynelatende trukket tilbake.

– Han skal ikke lenger delta, sier Ryan.

Forholdet mellom Paul Ryan og Donald Trump har lenge vært anstrengt. Først i august valgte Trump å støtte Ryans gjenvalg som kongressrepresentant fra Wisconsin.

Kontrollkomiteens leder trekker Trump-støtte

Flere andre republikanere reagerer med avsky etter Trumps uttalelser.

Scott Walker er guvernør i Wisconsin, en av vippestatene Trump er nødt til å vinne dersom han skal ha noe håp om å bli president ved valget i november. Fredag kveld gjorde Walker, som tidligere ble ansett som et fremtidshåp for partiet, det klart at han ikke vil sitte stille i kjølvannet av Trumps kommentarer:

Heller ikke Reince Priebus, som leder republikanernes partiapparat, nølte da han ble spurt om hva han synes om Trumps kommentarer.

– Ingen kvinne burde noen gang bli omtalt med slike ord eller snakket om på en slik måte. Aldri, sier partilederen i en kort uttalelse fredag kveld.

Også Jason Chaffetz, en av de mest synlige republikanerne i Washington, DC fordi han leder kontrollkomiteen i Representantenes hus, valgte å distansere seg fra Trump i går.

Chaffetz gikk fredag så langt at han trakk støtten til Trump som presidentkandidat.

Skandalevideoen kunne ikke kommet på et verre tidspunkt for republikanerne. Etter en dårlig debattopptreden forrige mandag hadde mange republikanere håpet at Trump kunne komme sterkt tilbake i den neste debatten, som går av stabelen natt til mandag, norsk tid.

Men nå er i stedet både Trump-kampanjen og Det republikanske partiet i fullt krisemodus.

Trumps støtte blant konservative republikanske velgere kommer trolig til bli kraftig redusert etter skandalevideoen, noe som bidrar til at republikanere nå i stort antall distanserer seg fra sin egen presidentkandidat:

Trump har stupt på meningsmålingene de siste halvannen ukene på grunn av milliardærens nedsettende kommentarer om kvinner samt avsløringen om at han gikk med 916 millioner dollar i underskudd i 1995 og at han derfor kan ha unnlatt å betale skatt i 18 år.

Lydopptaket som ble offentliggjort fredag kveld vil trolig ikke bidra til å endre den allerede negative trenden for eiendomsmogulen – kun en måned før presidentvalget 8. november.

Søndag kveld er det ny debatt mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Skandalevideoen vil garantert bli et tema – i likhet med nye e-poster fra Clinton-valgkampen som ble lekket fra Wikileaks sent fredag kveld.