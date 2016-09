Lene Sands brødre skulle arresteres i rettsalen

Tiltalt etter drapet på Lene Sand følte seg utsatt for drapstrusler fra drapsofferets brødre

Munnhuggeriet som oppstod mellom drapsofferet Lene Sands to brødre og en av de tiltalte i forrige uke, er blitt tatt på høyeste alvor av politiet i Berlin. De etterforsker kjeftingen som drapstrusler under en pågående rettssak.

Den 39 år gamle mannen som var tiltalt for etterfølgende bistand etter at Lene Sand ble knivstukket til døde natten mellom 2. og 3. juni i fjor, ble hentet hjemme og kjørt til rettsalen fulgt av tre livvakter.

På tilhørerplass var Lene Sands mor og to av søstrene, mens brødrene som var til stede for en uke siden, ikke var til stede under dette rettsmøtet.

Alt så tilsynelatende rolig og ryddig ut i og utenfor rettssalen, men det var et påfallende oppmøte av sivilkledte som åpenbart ikke var vanlige tilhørere.

Aleksander Andersen

– Ville blitt pågrepet

– De to brødrene ville blitt pågrepet og hentet inn til avhør. At det faller noen harde ord og fornærmende kommentarer i og rundt et tinghus er ikke uvanlig, det er jo sterke følelser i sving. Men at truslene skal ha vært så grove som her, og involverer en motorsykkelklubb, har jeg ikke opplevd i mine 14 år som statsadvokat. Dette var mer enn en verbal avsporing, sier Knipsel til Aftenposten.

Håkon Letvik

Knipsel vil ikke si mye om etterforskningen som pågår, og om det vil bli bedt om bistand fra norske myndigheter.

– Snakk om en motorsykkelgjeng

– Det at det var snakk om en motorsykkelgjeng som skulle drepe de tilalte, gjorde at vi tok dette ekstra alvorlig. Det har vært flere drap i dette miljøet, og rettssaken mot 11 drapstiltalte Hells Angels-medlemmer her i dette tinghuset blir jo også gjennomført med ekstra sikkerhetstiltak, sier Knipsel.

Den store rettssaken har pågått i over ett år. Aktor i saken har fire livvakter, også inne i rettssalen, mens påtalemyndighetens kronvitne har seks livvakter. Alle tilhørere må gjennom to sikkerhetskontroller og det er bare journalistene som får lov til å ta med noe som helst inn, som en kulepenn eller en datamaskin.

Politi og påtalemyndighet er delt i Tyskland, og det er Knipsel som har ansvaret for etterforskningen. Han var også aktor mot de to tiltalte etter drapet, og er fornøyd med at dommerne fulgte hans påstand om ubetinget fengsel i syv år for den hovedtiltalte.

Forberedt på pågripelse i rettssalen

Aftenposten vet at politiet i Berlin var forberedt på pågripelse inne i rettssalen. De tre rettsbetjentene/fengselsbetjentene som holdt vakt inne i rettssalen var orientert, samtidig som sivilt politi var på plass både inne i og utenfor rettssalen.

– Veldig uvanlig med så grove trusler

Forsvareren til mannen som er dømt til syv års fengsel for drapet på Lene Sand, sier følgende:

– Det er veldig uvanlig med så grove trusler, og jeg hadde plikt til å reagere. Så alvorlige trusler er underlagt offentlig påtale, og jeg måtte derfor melde fra til statsadvokaten, sier advokat Christoph Grabitz, som elles mener det har vært en ryddig rettsprosess.

Espedal, Jan Tomas

Brødrene om trusler: - Bare tull og tøys

De to brødrene har tidligere sagt til Aftenposten at påstanden om drapstrusler er sterkt overdrevet.

– Det er bare tull og tøys. Vi var opprørte og sa hva vi mente til mannen som skjulte spor og prøvde å kaste vår søster i elven, etter at hun ble drept på brutalt vis, sa de to brødrene.

Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger er av samme oppfatning, at saken er blitt blåst opp over alle proposjoner

– Men jeg har samtidig infomert brødrene om hva de måtte regne med hvis de kom til Berlin og domsavisgelsen, sier Lundevall-Unger.

To tiltalt etter drapet på Lene Sand. Skal ha fjernet gulvbelegg og malt vegger for å skjule blodsporene.