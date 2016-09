Lene Sands mor: - Det er viktig å være her hvor hun ble funnet

Lene Sands mor, far, to brødre, en søster og en niese kom søndag formiddag med fly fra hjemstedet Stavanger til den tyske hovedstaden.

Bistandsadvokat Patrick Lundevall-Unger tok familien med seg til Treptower Park, hvor Lene Sand ble funnet død 13. juni i fjor.

Aleksander Andersen

Fem-seks dager tidligere ble hun stukket til døde med kniv av en chilensk statsborger, som nå sitter på tiltalebenken i Berlin. Lene Sand og denne mannen hadde et forhold. Det oppstod en krangel natten mellom 2. og 3. juni. Den 36 år gamle kvinnen ble drept og senere trillet gjennom byen i en trillekoffert som ble kastet ut i elven Spree.

– Det er spesielt å være her hvor hun ble funnet. Det er viktig for oss å være her, det kan hjelpe oss i sorgen og i prosessen videre, sier moren mens hun sliter med å holde tårene tilbake. Hun sier at livet hennes har stått på vent siden hun fikk den fryktelig meldingen. Hun har ennå ikke tålt å høre om alle detaljene, men håper at hun etter hvert blir sterk nok til å høre alt.

På grunn av jobben sin og det store fokuset hun er redd for, ønsker hun ikke å stå frem i avisen med navn og bilde. Men hun forteller gjerne om datteren som hun mistet, for å gi et riktig bilde av henne.

Deler av parken er avsperret fordi det skal holdes en stor musikkfestival der om få dager, og familien fikk derfor ikke komme helt bort til elvebredden og husbåtene hvor kofferten med Lene Sand ble funnet av turgåere. Mens parken er populær for glade barnefamilier og vennegjenger på tur og piknik, er det sorg og tristhet som preger den norske familien.

Lene var glad i å reise og hadde vært på turer både til Syd- og Latinamerika, til India og langt opp i Nepals høye fjell. Våren 2015 traff hun en mann i bydelen Wedding i Berlin, mannen som senere ble hennes drapsmann.

Håkon Letvik

Hun var lys og lett til sinns

– Hun var en tøff jente. Hun hadde lett for å komme i kontakt med folk. Hun var lys og lett til sinns og glad, hun lyste opp rommet når hun kom inn, sier moren.

Privat

Hun forteller at datteren reagerte sterkt på urettferdighet, at hun var opptatt av å hjelpe andre som var svakere og mer utsatt enn hun selv, og at hun viste stor og rørende omsorg for andre mennesker.

Da moren ikke hørte fra Lene som hun pleide, ble hun bekymret i juni måned i fjor. Og 14. juni sendte hun en melding til datteren på Facebook. Det hun ikke visste da var at Lene dagen før ble funnet død i en koffert i elven Spree i Treptower Park. Det gikk ti dager før politiet fant ut at den døde var Lene Sand fra Mandal.

– Alt raste sammen for meg

– Det kom en prest på døren hjemme. Jeg skjønte det var noe galt og tenkte straks på Lene. Det var som om alt raste sammen for meg da jeg hørte at Lene var død, sier moren. Dagen etter kom presten på nytt på besøk for å fortelle mer om funnet, at det var en stor koffert som rommet hele den døde kvinnen.

Hverken Lenes mor eller far har et sekund vært i tvil om at det tyske politiet ville oppklare saken, og at gjerningsmannen en dag ville få sin straff.

– Politiet har gjort en god jobb og greide også å få ham utlevert fra Mexico, sier Kjell Sand, Lene far.

Begge foreldrene er spente på hvordan de vil reagere når de mandag formiddag får se datterens drapsmann for første gang, og de sier at følelsene svinger veldig. Første dag i retten ga den drapstiltalte en unnskyldning overfor familien og sa at han skammet seg over det han har gjort.

– Det å drepe et annet menneske finnes det ingen unnskyldning for. Han har tatt fra oss Lene, vi får henne aldri tilbake. Men vi kommer aldri til å glemme henne. At vi er i Berlin og kan være til stede på rettssaken og se hvor hun ble funnet, vil være til stor hjelp for oss. Da kan vi komme videre i prosessen, sier foreldrene.

De er veldig takknemlige overfor Andre Falchenberg, som sammen med kolleger i byggebransjen samlet sammen 100.000 kroner da han leste i avisen at Fylkesmannen ikke hadde ferdigbehandlet familiens søknad om fri rettshjelp.

– Det skulle jo ikke være nødvendig. Det er mange andre pårørende som kan havne i samme situasjon. Da bør også myndighetene hjemme ha et system for å hjelpe, sier foreldrene.

Kjenner ikke igjen bildet av datteren

Lene Sands bror Ronny er også med til Berlin. Han reagerer også på måten Lene er blitt fremstilt på i retten, som kranglete. Ingen av familiemedlemmene kjenner igjen det bildet som de tiltalte ha forsøkt å tegne av den norske kvinnen.

– Lene hadde godt humør, hun var spontant og hadde lett for å komme i kontakt med folk. Hun hadde jo også reist mye rundt i verden og hadde venner over hele verden. Hvordan kunne hun ha fått det, hvis hun var kranglete, spør Ronny.

Mandag formiddag skal familien møte i Kriminalgericht Moabit, i den største rettssalen. Da skal moren og niesen Ida Angelica (14) forklare seg om datteren og tanten.