London: Kvinnelig terroroffer som falt i Themsen, er død

Det melder BBC.

Rumenske Andreea Cristea døde på sykehuset i London torsdag.

Hun ble det femte offeret etter terrorangrepet i London 22.mars.

Christea var på ferie i London sammen med kjæresten Andrei Burnaz da en terrorist kjørte bilen sin inn i en folkemengde på Westminister Bridge og drepte en politimann med kniv, før han ble skutt av politiet.

Ifølge BBC skal bilen ha truffet Burnaz, før den dyttet Cristea ut i Themsen. Burnaz brakk ankelen, men er ute fra sykehus.

«Etter å ha kjempet for livet for over to uker, ble vår elskede og uerstattelige Andrea - nydelige datter, søster, partner, venn og den mest unike og livsglade person du kan tenke deg - ondt og brutalt revet bort fra våre liv på den mest hjerteløse måten,» skriver familien i en uttalelse, gjengitt av BBC.

«Hun vil alltid bli husket som vår solstråle som for alltid vil skinne i våre hjerter,» skriver familien.

Romanias ambassadør i Storbritannia, Dan Michalache, sier kjæresten hadde planlagt å fri til Cristea dagen angrepet skjedde.

En gjennomgang av angrepet viser at alt skjedde på 82 sekunder. På den tiden ble fire mennesker drept, over 50 såret før Masood ble skutt og drept av politiet.

Cristea ble hentet opp av elven i live, men har vært på sykehus siden angrepet. Torsdag ble hun angrepets femte dødsoffer.

Det var rundt 1000 personer på Westminister-broen da terroristen Khalid Masood kjørte bilen sin inn i folkemengden. 50 personer ble skadet i angrepet, og 31 ble innlagt på sykehus.