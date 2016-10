London-flyplass erklært trygg etter evakuering

Det melder BBC.

Redningsmannskaper som er spesialtrent for å håndtere kjemiske utslipp er sendt til flyplassen.

Brannvesenet i London melder at 500 personer ble evakuert ut av flyplassbygningen etter at noen reisende meldte at de følte seg uvel.

26 personer har blitt behandlet av helsepersonell og to er sendt til sykehus, melder ambulansetjenesten i London.

Noen passasjerer meldte på Twitter like før klokken 20 at passasjerer nå ble sluppet inn i flyplassbygningen igjen. Det er foreløpig uklart hva som har skjedd.

Det gikk mange rykter blant passasjerene og på sosiale medier om at det skal ha vært kjemiske utslipp som gjorde at folk følte seg uvel.

– Det ble foretatt evakuering etter at brannalarmen ble utløst. Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken, sier en talsmann for London City Airport til britiske medier.

London City Airport ligger ca ti kilometer øst for London sentrum, og er dermed den flyplassen som ligger nærmest byens sentrum. Det går ingen vanlige rutefly fra Norge til denne flyplassen, mens det går en rekke ruter til Heathrow, Gatwick og Stansted.