London-politiet: Syv personer døde etter terrorangrep – tre mistenkte gjerningsmenn skutt og drept

Klokken 05.00 søndag morgen kom politiet med en foreløpig uttalelse om nattens terrorangrep i London.

Ifølge politiet startet angrepet på London Bridge og endte på det kjente matmarkedet Borough Market sent lørdag kveld.

Det var klokken 22.08 lokal tid lørdag kveld politiet mottok de første meldingene om at en varebil hadde kjørt inn i en mengde fotgjengere på London Bridge.

Bilen fortsatte deretter å kjøre fra London Bridge nedover veien til Borough Market like ved.

Hannah McKay / Reuters / NTB scanpix

Minst seks personer døde

Der skal det politiet mener er tre mistenkte gjerningspersoner ha kommet ut av bilen. De skal deretter ha knivstukket flere mennesker, inkludert en politibetjent fra transportpolitiet

Åtte minutter etter første melding ble de tre mistenkte gjerningspersonene skutt og drept av politiet i Borough Market, ifølge politiet selv. De mistenkte hadde på seg falske eksplosiver.

– Så langt mener vi seks personer har mistet livet i tillegg til de tre angriperne som ble skutt og drept av politiet. Minst 20 skadede er fraktet til seks sykehus ulike steder i London, sier Mark Rowley, visepolitimester og leder for det britiske antiterrorpolitiet.

Like etter uttalelsen fra politiet, ble antall skadede oppjustert av ambulansetjenesten. De har fraktet 48 skadede til fem ulike sykehus og behandlet flere med mindre skader på åstedene.

Politiet sier de forholder seg til hendelsen som et terrorangrep, og etterforskningen ledes av Met’s Counter Terrorism Command. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

AC Rowley confirmed “At this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 4, 2017

BBC-reporter: – Kjørte i rundt 80 km/t

Et vitne sier til BBC at varebilen kjørte ut av veien på broen og traff rundt fem eller seks mennesker på fortauet. Et annet vitne sier til Reuters at han så seks personer som lå på bakken uten å røre seg.

BBC-reporter Holly Jones var på broen da hendelsen skjedde. Hun forteller at den hvite varebilen ble kjørt av en mann og «trolig kjørte i rundt 50 miles i timen». Det tilsvarer en fart på omtrent 80 kilometer i timen.

Kort tid senere kom det meldinger om knivstikking på det kjente matmarkedet Borough Market, som ligger like ved London Bridge på sørsiden av Themsen. Det kom raskt væpnet politi til de to åstedene, og politiet skal ha avfyrt skudd.

Bildet nedenfor er tatt av fotograf Gabriele Sciotto og skal angivelig vise den ene mistenkte. Fotografen forteller til The Guardian at politiet ba de mistenkte om å legge seg ned på bakken, men at de ble skutt da de ikke etterkom ordren. – Det var ganske mørkt, men jeg kunne se tre menn, sier dokumentar-fotografen. - Det var ganske forvirrende, det tok meg fem sekunder å finne ut hva som egentlig skjedde. Det var en politimann der, inne Borough Market, sier Sciotto. – Han forsøkte å skremme dem bort. De løp mot meg fordi politiet forsøkte å jage dem bort, sier han. Politiet mener de mistenkte hadde på seg falske eksplosiver.

GABRIELE SCIOTTO / AFP

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Møte i regjeringens kriseråd

Klokken 01.25 norsk tid natt til søndag bekreftet London-politiet at de to hendelsene «er erklært som terrorhandlinger».

Statsminister Theresa May sier også at de «forferdelige» hendelsene i London blir håndtert som en «potensiell terrorhandling». London-ordfører Sadiq Kahn kaller det et «overlagt og feigt angrep».

Statsminister May holdes kontinuerlig oppdatert, melder Downings Street. May vil lede et møte i regjeringens kriseråd COBRA tidlig søndag morgen.

Det hvite hus opplyser at USAs president Donald Trump også holdes oppdatert om situasjonen.

Utenriksdepartementet i Norge opplyser til NTB at ikke noe tyder på at noen nordmenn er direkte involvert.

Hannah McKay, Reuters

Tredje angrepet i Storbritannia i år

22. mars i år kjørte en mann i en bil inn i folkemengden på Westminster-broen like ved Parlamentet i London.

Han angrep så en politimann med kniv utenfor Parlamentet før han selv ble skutt og drept av politiet. Politimannen og tre fotgjengere på broen ble drept i terrorangrepet og rundt 50 mennesker ble såret. En av dem døde to uker senere på sykehuset.

Tirsdag forrige uke ble 22 mennesker drept i et angrep mote en konsert i Manchester. Det var det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden de koordinerte angrepen i London 7. juli 2005.

Ekstremistgruppen Den islamske staten (IS) tok på seg skylden for de to seneste angrepene, mens Al-Qaida sto bak angrepene i 2005.