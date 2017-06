Londons rikeste nabolag stemte Labour

Stemmetellerne i Londons rikeste nabolag Kensington måtte fredag ta seg en liten sovepause før de kunne fortsette arbeidet. Først i kveld er de tilbake for å kontrolltelle stemmene, for å se om arbeidernes Jeremy Corbyn virkelig har klart å vinne det erkekonservative området.

I det fornemme strøket, som huser den ene rikingen etter den andre, er det nemlig mye som tyder på at Labour har vunnet for første gang. Men det står om enkeltstemmer, kanskje så få som 35 stykker, ifølge BBC, som skiller mellom Tory og Labour.

Nabolaget, som også innbefatter andre fornemmeområder som Holland Park og Notting Hill, er ikke bare Londons rikeste nabolag. Flere aviser mener det er Europas rikeste, og at en sosialist skal vinne denne kretsen, er som å heise arbeiderbevegelsens flagg på Downton Abbey.

Flere nordmenn bosatt her

I Kensington bor blant annet den norske-kypriotiske shippingmilliardæren John Fredriksen. Ifølge DN har han en bolig som i 2014 var rangert som Storbritannias dyreste bolig, med en anslått verdi på 1,3 milliarder norske kroner.

Shippingmilliardæren Kristian Siem er en annen av nordmennene som bor i rikmannsstrøket. I tillegg finner vi en rekke internasjonale kjendiser, som Chelsea-eier Roman Abramovich, og business-milliardærene Leonard Blavatnik og Lakshmi Mittal.

De siste bor i den mest eksklusive gaten i London, Kensington Palace Gardens. Også den norske ambassadøren bor i det som en gang var kjøkkenhagen til Kensington Palace, der Prins William og hertuginne Kate bor med sin familie.

Det er dette som er rammen når stemmetellerne setter seg ned fredag kveld for å kontrolltelle stemmene for tredje gang. Den forrige tellingen ble annullert, men viste et flertall.

Forsøkt å rekruttere unge

Labours partimedlemmer har gått fra dør til dør og gjennomført en overraskende vellykket kampanje, ifølge valgeksperter. Partileder Jeremy Corbyn, som før valgkampenble stemplet som altfor radikal og ikke valgbar, får også skryt for å ha truffet med både form og politiske saker -spesielt rettet mot unge velgere.

Avisen Independent mener Corbyn vinner tilliten til kvinner og unge. Svært mange har registrert seg som velgere for første gang, og dette kan trekke i Corbyns favør. Dersom bare de under 40 skulle stemt, ville det blitt en overvekt av stemmer til sosialistene.

Det samme mønsteret vil trolig avspeile seg i Kensington.

Samtidig er det noen som påpeker at til tross for den uendelige rikdommen i dette konservative området, er bydelen også et av de områdene i England der forskjellene er størst.

Store forskjeller

En 15 minutters spasertur fra de rikeste gatene, finner vi et mye fattigere strøk, skriver magasinet The Atlantic. I sørenden av Notting Hill, i områdene rundt Portland Road, er det alt annet enn luksus i de kommunale boligblokkene. Som magasinet The Atlantic skriver: Det kan være dystert å leve på lav inntekt i et glemt område i en by. Å gjøre det på terskelen til en slik ekstravagant rikdom, kan muligens gjøre det enda verre.