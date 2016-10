Lucia (16) ble voldtatt til døde. Nå krever argentinske kvinner endring.

Men den forklaringen trodde ikke legene som undersøkte 16-åringen på. De fant beviser på at tenåringsjenta var blitt utsatt for brutal voldtekt, samtidig som hun ble dopet ned, ifølge BBC.

Noen hadde tvunget et fremmedlegeme inn i underlivet hennes, slik at hun døde av blødningene fra de indre skadene hun var påført, skriver CNN.

Før overfallsmennene slapp den 16 år gamle jenta av på det lokale sykehuset, hadde de vasket kroppen og klærne hennes, opplyser aktor María Isabel Sánches.

Hendelsen skjedde i byen Mar del Plata i Argentina 8. oktober. Etter dette har tre menn blitt pågrepet.

Privat / Facebook

Krever endring

Den brutale hendelsen har fått kvinner over hele Argentina til å ta til gatene.

Onsdag, på det som de selv kalte «Black Wednesday», krevde flere tusen demonstranter en slutt på vold mot kvinner i Buenos Aires og i 80 andre byer i Argentina.

Også i 58 andre byer flere steder i verden var det lignende demonstrasjoner.

I fjor var det ifølge The Independent 235 drap i landet som omtales som «femicides», altså drap på kvinner der motivet bare er at de er kvinner. Det innebærer at «femicides» skjer hvert halvannet døgn.

Dario Lopez-Mills / TT / NTB Scanpix

Da det var lignende protester i landet i fjor, var ifølge feministgruppa La Casa del Encuentro 1.800 kvinner blitt drept siden 2008.

I likhet med en rekke andre latinamerikanske land er forekomsten av kvinnedrap målt opp mot antall innbyggere høyere i Argentina enn i store deler av verden for øvrig.

– Vi må rope sammen

– Denne gangen rammet kvinnevolden Lucia, men neste gang kan det være deg eller personen du elsker mest i hele verden. Vi må være sterke og ta til gatene, rope sammen, nå mer enn noen gang: Ikke én til, var oppfordringen fra Lucias bror Matias på Facebook-siden til magasinet La Gargata Poderosa.

Lignende budskap har også blitt spredd i sosiale medier, gjennom emneknaggene #notoneless og #niunamenos.

– Vi er alle sårbare

Rapportene fra demonstrasjonene forteller om et enormt sinne mot det kvinnesynet og machokulturen som preger Latin-Amerika.

– Vi er alle sårbare, og kan bli utsatt for det som skjedde med denne jenta, sier Gergina Elcano til CNN. Hun var blant dem som demonstrerte i Buenos Aires.

– Dette er kvinnevold og det er institusjonalisert, og det forplanter seg i mindre sammenhenger, blant familier, sier en av de andre demonstrantene, Mariela Arri.