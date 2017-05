Russlands president Vladimir Putin er blant de første statslederne som er blitt invitert til Frankrike av Emmanuel Macron.

Under mandagens pressekonferanse med de to statslederne gikk den nyvalgte franske presidenten hardt ut mot blant annet bruken av kjemiske våpen i krigsherjede Syria, skriver AP.

– Vi har trukket en klar grense, sa Macron under pressekonferansen før han la til:

– Bruk av kjemiske våpen i Syria, uansett av hvem, vil resultere i «et umiddelbart svar» fra Frankrike.

«Uenigheter» og propaganda

Macron innrømmet at de to har «noen uenigheter», men at de hadde diskutert disse.

Også den russiske presidenten erkjente at de to statslederne hadde forskjellig syn på flere saker, men at de også hadde samme synspunkter på enkelte områder.

– Vi har forsøkt å finne felles ståsted for flere viktige spørsmål. Vi er i stand til, i det minste prøve på, å starte prosessen med å løse de viktigste problemene sammen, sa Putin under pressekonferansen.

Under pressekonferansen gikk Macron hardt ut mot enkelte russiske medier. Presidenten anklaget blant annet Russia Today og Sputnik for å være «propagandaverktøy», som ble brukt for å påvirke presidentvalget i Frankrike.

Macron gikk så langt i at han anklaget de to mediene for å spre falske nyheter.

Den nyvalgte franske presidenten er vertskap for Putin i det storslåtte Versailles-slottet utenfor Paris for å markere 300 år med fransk-russisk diplomati, som begynte under den russiske tsaren Peter den store.

Forsvarte Le Pen-møte

Den russiske presidenten avviste anklagene om russisk innblanding i det franske presidentvalget.

Putin forsvarte også møtet han hadde med Front nasjonal-leder Marine Le Pen i mars.

– Møtet med Le Pen var ikke et forsøk på å påvirke valget, sa Putin.

Putin avviste også anklagene som har kommet fra Macrons valgkampstab som hevdet at russiske hackere forsøkte å påvirke valgutfallet.

Vil styrke samarbeidet

Ifølge den franske presidenten ønsker Frankrike nå å styrke samarbeidet med Russland, spesielt i kampen mot terror og borgerkrigen i Syria, skriver AFP.

Møtet mellom Macron og Putin kommer i bakteppet av et stadig kjøligere forhold mellom europeiske land og USA.

Under forrige ukes NATO-toppmøte nevnte ikke USAs president Donald Trump artikkel fem, som sier at et angrep på én alliert regnes som et angrep på alle.

I etterkant av NATO-toppmøtet og G7 møtet gikk Tysklands forbundskansler Angela Merkel hardt ut og sa at «Europeerne må ta sin skjebne i egne hender».

