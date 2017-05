Macron har anmeldt påstand om Bahamas-konto

Det har lenge svirret rykter om at det kunne komme avsløringer om sentrumskandidaten Emmanuel Macron i sluttspurten av valgkampen. Men så langt har de ikke kommet. Men Marine Le Pens antydninger i onsdagens TV-debatt om en konto i skatteparadiset Bahamas har økt temperaturen i valgkampen.

Macron mener at han er utsatt for en svertekampanje på nettet, og torsdag anmeldte han spredningene av det han sier er falske nyheter, til franske myndigheter.

Påtalemyndigheten har bekreftet anmeldelsen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kvelden før møtte han den høyrenasjonalistiske presidentkandidaten Marine Le Pen til den eneste og siste TV-debatten før søndagens andre runde i presidentvalget. Der spurte hun ham om han hadde en skjult formue i utlandet.

– Jeg håper at det ikke viser seg at du har en utenlandsk konto på Bahamas, sa Le Pen, ifølge avisen Le Figaro.

Le Pen har ikke bevis

Torsdag innrømmet Le Pen i et intervju med BMF TV at hun ikke har bevis for påstanden.

– Ikke i det hele tatt. Hvis jeg ønsket det, ville jeg gjort det i går. Jeg har bare stilt ham spørsmålet. Hvis jeg hadde bevis, ville jeg ha sagt det i går, sier hun.

Tidligere har folkevalgte fra Republikanerne, det konservative partiet, hevdet at Macron får økonomisk støtte fra rike homofile.

Her kan du lese: Slik forsøker Putin å påvirke det franske valget

Den franske presidentvalgkampen har vært fylt opp med falske nyheter, rykter og påstander. Facebook har blant annet stengt 30 000 konti. Russisk etterretning har vært pekt ut som de som har stått bak deler av dette.

Marine Le Pen har et nært forhold til Russlands president Vladimir Putin og hennes parti har tidligere fått et betydelig lån fra en bank som står Putin nær.

Bakgrunn fra finans

Macrons har tidligere jobbet i investeringsbanken Rothschild, og han har også være næringsminister i den nåværende sosialistregjeringen. Ryktene om at han kanskje er rikere enn han har utgitt seg for har svirret. Det har også vært antydet at Wikileaks skulle sitte på opplysninger om ham som kunne svekke ham.

Den siste og avgjørende runden i presidentvalget holdes søndag.