Macron om Trump-håndtrykket: Ville sette seg i respekt

«Et sannhetens øyeblikk», sier Frankrikes president Emmanuel Macron om sitt lange, harde håndtrykk i Brussel med USAs president Donald Trump under NATO-toppmøtet denne uken.

Til franske medier har Macron forklart at han vil vise fasthet, sette seg i respekt, uten helt å overdrive det.

Trump er kjent for sine veldig kraftige håndtrykk. Men da Trump og Macron så hverandre i øynene under håndtrykket i Brussel, var Trump den første til å forsøke å avslutte. Macron holdt fast. Han ville sette seg i respekt.

I diplomatiet er de personlige møtene vel så viktige som offentlige ytringer, forklarer Macron til Journal du Dimanche, referert i BBC: «Jeg griper de sjansene jeg får.»

Trumps hilsener – et studiefelt

Donald Trumps måte å håndhilse på er blitt svært grundig studert av amerikansk og internasjonal presse.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel gjorde tegn til å rekke ut hånden under sitt besøk i Det hvite hus i mars, men Trump grep den ikke. Dog hilste de to naturligvis minst én annen gang under besøket, uten at pressen så det.

I noen sekunder gikk han hånd i hånd med britenes statsminister Theresa May da de to kom ut for å møte pressen i Washington i januar. May sa etterpå at Trump hadde vært en gentleman.

Med Japans statsminister Shinzo Abe hadde han et pussig, 19 sekunders håndtrykk, det tok lang tid før de to så på hverandre.

Kombinerte med skuldergrep

Canadas statsminister Justin Trudeau var rask til å gripe Trump i skulderen med venstre hånd idet han skulle hilse i døren til Det hvite hus. Slik unngikk canadieren å fremstå som lillebror.

Gjennomanalysert, kanskje i overkant, ble også et par situasjoner da Trump ikke gikk hånd i hånd med sin kone Melania under reisen til Midtøsten og Europa.