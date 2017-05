Måling: Briter vil trekke landet ut av Eurovision

YouGov-målingen, som er gjennomført på nettet, viser at 56 prosent ønsker å forlate sangkonkurransen, mens 44 prosent vil fortsatt at landet skal være med.

Stemmegiverne er delt på brexit-linjen, med 76 prosent av dem som vil ut av Eurovision stemte for å forlate EU, og av dem som ville fortsette i Eurovision stemte 65 prosent mot utgangen av unionen.

Les også: 31 ting du kanskje ikke visste om Eurovision

I folkeavstemningen om brexit stemte 52 prosent for å forlate og 48 prosent for å bli.

– Den britiske offentligheten er ikke ferdig med forsøket på å løsrive landet fra europeiske institusjoner som det har vært medlem av i lang tid, skriver YouGov.

Fakta: Eurovision Song Contest Musikkonkurranse som er åpen for medlemmene av Den europeiske kringkastingsunionen (EBU). Har blitt arrangert årlig siden 1956. Sveitsiske Lys Assia vant den første konkurransen med låten «Refrain». På norsk er arrangementet ofte omtalt som Melodi Grand Prix. Irland er det mestvinnende landet gjennom historien, med sju seire – hvorav Johnny Logan står for to som artist og i tillegg én som låtskriver. Sverige har seks seire, mens Frankrike, Luxembourg og Storbritannia har alle fem hver. Norge har vunnet tre ganger, i 1985, 1995 og 2009. På grunn av økning i deltakerland ble det i 2004 innført en ordning med delfinaler, der de fleste landene deltar i håp om å nå selve finalen. «De fem store» i EBU – Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia – går sammen med arrangørlandet rett til finalen. Konkurransen holdes i år i Kiev, etter at ukrainske Jamala vant i fjor med "1944". Kilder: Wikipedia, EBU

Har vunnet fem ganger siden starten

Storbritannia har vunnet Eurovision fem ganger siden starten i 1956, men de siste årene har det gått nedover. Siden 2003 har landet kommet på jumboplass tre ganger. Irland er det mestvinnende landet med hele syv seire.

Målingen viser også at kun 19 prosent av britene kommer til å se lørdagens finale i Kiev, og kun ni prosent kommer til å se på fordi de liker musikk. Mange sier de ser på kun for å gjøre narr av det.

Sist Storbritannia vant konkurransen var i 1997, da med Katharina and the Waves med låten «Love Shine a Light».

Sergei Chuzavkov / TT / NTB Scanpix

– Ingen ulempe å være utenfor EU

Den planlagte datoen for Storbritannia å forlate EU er 29. mars 2019, noe som betyr at landet bare har to forsøk på å vinne Eurovision - i år og i mai 2018 - før det er utenfor EU.

Dersom Storbritannia forlater EU - men blir i Eurovision, er det ingenting som tyder på at landet vil gjøre det noe dårligere i Eurovision. Nesten halvparten av alle vinnere i konkurransens 61-årige historie har ikke vært i EU, ifølge The Sun.

Også den engelske avisen spekulerer på frykten for at Storbritannia ikke vil få lov til å delta i Eurovision etter Brexit. Statsministeren har tidligere avvist dette.

– Jeg tror det ikke bare ville være veldig trist, men ettersom både Israel, Aserbajdsjan og til og med Australia kan - så bør vi være rimelig trygge, uttalte tidligere statsminister David Cameron før valget.

Norges bidrag i år er JOWST med Joakim With Steen og makker Aleksander Walmann. De skal ifølge statistikken ha gode sjanser til å vinne lørdagens finale.