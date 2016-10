Dagen etter den andre av totalt tre debatter under det amerikanske presidentvalget ligger demokratenes kandidat Hillary Clinton svært godt an til å vinne, ifølge amerikanske medier og meningsmålere.

Mens Donald Trump har hatt en marerittaktig start på oktober, med pinlige avsløringer, tabber og dårlig innsats under i hvert fall den første debatten, så har Clinton stått imot alle angrep fra motkandidaten og stormet frem på meningsmålingene, og ikke minst på statistikken som føres over hvor sannsynlig det er at hun vil vinne.

Trump har tapt voldsomt de siste to ukene

Mens det ifølge nettstedet fivethirtyeight.com var 54,8 prosents sannsynlighet for en Clinton-seier den 26. september, er det ifølge det samme nettstedet nå 82,4 prosents sannsynlighet for at hun vinner den 8. november.

Seks andre nettsteder som gjennomfører de samme beregningene, mener sannsynligheten for en Clinton-seier er enda større, ifølge en oversikt i New York Times. Princeton Election Consortium mener sannsynligheten for en Clinton-seier er på hele 95 prosent.

Clinton ligger best an i vippestatene

Til tross for en uke med den ene snubletråden etter den andre, ligger Donald Trump bare 6,25 prosentpoeng bak Hillary Clinton på de nasjonale meningsmålingene, ifølge Pollster.

Med fire uker igjen til selve valget, hvordan kan da meningsmålerne og mediene være så sikre på at det går mot seier for Demokratene? Årsaken finner vi i det amerikanske valgsystemet. Det amerikanske presidentvalget er i virkeligheten en kamp om å vinne hver av de 50 delstatene, og valgmannstemmene som hører til hver delstat.

Tradisjonelt har man regnet med at cirka 40 av delstatene allerede på forhånd er avgjort i republikansk eller demokratisk retning, og at valget i realiteten avgjøres i de resterende cirka 10 vippestatene.

Nå mener imidlertid flere at de tradisjonelle vippestatene, som folkerike Pennsylvania, må regnes som ganske sikre for Hillary Clinton.

– Det ser ut til at løpet er kjørt

Clinton kan føle seg ganske trygg på å vinne 268 av de 270 valgmannstemmene hun trenger for å vinne valget, ifølge NBCs siste oversikt. Trump kan bare føle seg sikker på å vinne 190 valgmannstemmer og må gjøre rent bord i de resterende vippestatene for å kunne vinne. Meningsmålingene viser imidlertid at Clinton leder i de fleste vippestatene.

– Det bør være over og det bør være umulig for Trump å vinne valget, sier førsteamanuensis Hilde E. Restad ved Bjørknes Høyskole.

– Det ser ut som løpet nå er kjørt. Den generelle valgvinden blåser i Hillary Clintons retning, istemmer professor emeritus Ole O. Moen.

– Det er ennå lenge til valget

Andre advarer om at det ennå er tid nok igjen til valgdagen til at Trump kan lykkes med å snu stemningen.

– Det går ikke an å si at Hillary Clinton allerede har avgjort valget, advarer historiker Hallvard Notaker, som tidligere i år utga en bok om amerikansk valgkamp.

– Det er nesten en måned til valget og valgkampen hittil har vist at vippestatene reelt vipper frem og tilbake.

Notaker slår imidlertid også fast at mens Clinton ikke trenger å vinne alle vippestatene for å vinne valget, så må Trump antagelig vinne så godt som alle vippestatene for å oppnå det nødvendige antallet valgmannstemmer.

– Clinton har en ledelse, og hun er favoritt til å vinne, men det er fremdeles lang tid til valgdagen. Men det betyr ikke at det er sannsynlig at Donald Trump klarer å ta igjen Clintons ledelse, sier førsteamanuensis Douglas Rossinow ved Universitetet i Oslo.

Har du fått med deg Aftenpostens utenriks’ siste podkast om det amerikanske presidentvalget? Lytt til vår siste podkast i spilleren under, på SoundCloud, i Itunes eller fra vår RSS-strøm.

BRIAN SNYDER/Reuters/NTB Scanpix

– Trump sikret seg ikke nye velgergrupper

Meningsmålerne i USA mener at Hillary Clinton vant også den andre presidentdebatten, men langt mindre overlegent enn den første.

Trump gjorde det såpass bra under den siste debatten at han «satte bunnproppen i skuta», og dermed hindret at vinnersjansene hans sank mot havets bunn, ifølge Notaker.

– Trump gjorde imidlertid ikke noe med det grunnleggende problemet han har hatt med å sikre seg stemmer fra velgergrupper som republikanerne som regel har vunnet, som for eksempel høyt utdannede hvite kvinner. Trump brukte ikke debatten til å innsmigre seg hos nye velgergrupper, mener Notaker.

– Hvis ikke valgdeltagelsen blir helt annerledes enn det man pleier å se, så ligger Trump veldig dårlig an, sier han.

Ole O. Moen mener Trump måtte ha kommet mye bedre ut av den siste debatten for å ha en sjanse.

– Han snakket til sin egen menighet, men skaffet seg inne noen tilvekst av nye velgere, sier han.

Kan Clinton bli for selvsikker?

Trump kan gå helt av skaftet og miste enhver støtte i det republikanske partiet, eller han kan samle seg og har fremdeles nok tid til å kunne ta igjen Clinton, ifølge Douglas Rossinow.

– Helt siden hun avgjorde primærvalget mot Bernie Sanders så har Hillary Clinton fremstått som en selvsikker kandidat. Hun har sett ut som om hun tror på seier og har tatt liten risiko i valgkampen. Men i valgkampapparatet hennes er man nå bekymret for at hun skal fremstå som for selvsikker, og så sikker på seier at folk som støtter henne, ikke vil ta seg bryet med å møte opp på valgdagen.

Selv om Hillary Clinton har en god ledelse i mange av de viktige vippestatene, så advarer Rossinow om at hun fort kan miste denne ledelsen.

– Hennes ledelse i vippestatene gjenspeiler den gode standingen hun har generelt. Hvis hun begynner å tape oppslutning nasjonalt, så kan det også føre til endringer i vippestatene, sier han.

Mange har ennå ikke bestemt seg

Han advarer om at det fremdeles er bevegelse og ustabilitet i hva folk kommer til å stemme på.

– Det er fremdeles et betydelig mindretall som ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på. Det er også noen som har sagt at de vil stemme på et av de mindre partiene, som kan komme til å ombestemme seg, sier Rossinow.

Trump må tiltrekke seg flere enn de republikanske kjernevelgerne for å vinne. Det gjør han ikke, tror Hilde E. Restad.

– Men Trump er en gambler som satser på at han skal få sofavelgerne til å stemme. Det er nesten 40 prosent som vanligvis ikke stemmer i USA, sier Restad. Hun har imidlertid ikke særlig tro på strategien hans.

– Det eneste Trump kan håpe på, er at det skjer noe dramatisk som fører til at folk ikke vil stemme på Hillary Clinton, sier hun.