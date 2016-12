Maltesiske medier: Kaprere truer med å sprenge fly på Malta

Maltas statsminister Joseph Muscat bekrefter på Twitter at han er informert om en mulig flykapring.

Ifølge den italienske avisen La Republicca er det 118 personer ombord, elleve passasjerer og i tillegg til piloter og kabinansatte.

Den ene flykapreren skal ha eksplosiver på seg

Politiet skal ifølge den samme avisen være i kontakt med de to kaprerne, men har ikke lykkes i å få snakke med de kabinansatte. En av de to hevder han har en granat.

Corriere della Sera siterer «andre kilder» på at piloten har sagt at den ene av kaprerne har et bombebelte.

Flyet har landet og står nå på rullebanen på Malta. Sikkerhetspersonell er på stedet, og ingen har forlatt flyet. Klokken 12.13 gikk flymotorene fremdeles på tomgang, ifølge Times of Malta.

Tilhenger av Gaddafi

Flyet fra Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisen Times of Malta. Avisen har fått informasjon som tyder på at to kaprere truer med å sprenge flyet med en bombe.

Den italienske avisen La Stampa skriver at en person som har identifisert seg som «en tilhenger av Gaddafi» har truet med på sprenge flyet.

Times of Malta bekrefter dette og skriver i tillegg at flykaprerne har sagt at de er villige til å la alle passasjerene gå, utenom de kabinansatte, dersom kravene deres blir møtt.

Hva som er kravene er fremdeles ukjent.

62 mennesker døde under sist flykapring

Flightradar 24 skriver på Twitter at et fly fra Afriqiyah Airways er blitt omdirigert til Malta.

På grunn av flykapringen blir andre fly omdirigert bort fra Malta.

Times of Malta skriver at det ikke har vært flykapring på Malta siden 1985. Den gangen endte det 24 timers lange dramaet med en blodig massakre hvor 62 mennesker mistet livet da egyptiske spesialsoldater stormet flyet.

Den gangen var det palestinske terrorister som hadde kapret flyet.

