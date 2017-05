Manchester-politiet: 19 er døde etter Ariana Grande-konsert

Eksplosjonen skjedde rundt klokken 23:40, norsk tid.

«Redningstjenestene har rykket ut til rapporter om en eksplosjon på Manchester Arena. Flere er bekreftet døde og andre er skadet. Vennligst UNNGÅ området», skrev politiet på Twitter like etterpå.

Flere barn skal være blant dem som er rammet av hendelsen. En reporter fra The Guardian melder om et stort antall ambulanser som kjører inn til barneavdelingen ved det lokale sykehuset.

Two more ambulances have just pulled into children's A&E at Manchester Royal Infirmary, followed by a van carrying blood supplies — Helen Pidd (@helenpidd) May 23, 2017

Britisk politi mener at en selvmordsbomber kan stå bak eksplosjonen, melder nyhetsbyrået Reuters og flere amerikanske medier med henvisning til amerikanske politimyndigheter.

Saken behandles inntil videre som en mulig terrorhandling, opplyser politiet i Manchester.

– Vi jobber nå for å finne ut av alle detaljene rundt det som nå behandles av politiet som et forkastelig terrorangrep, sier Storbritannias statsminister Theresa May i en uttalelse.

Eksplosjonen skjedde ved billettkontoret utenfor konsertlokalene, skriver Manchester Arena på Twitter.

WATCH: People flee Manchester Arena after blast kills at least 19 at Ariana Grande concert in UK. https://t.co/eKFlVVooWF pic.twitter.com/4wfBFPIuHP — Reuters Top News (@Reuters) May 23, 2017

– Jeg sto med mannen min og lente meg mot en vegg. Plutselig kjente jeg noe jeg ikke kan beskrive. Det var en slags varme på nakken min, og da jeg så opp, lå det kropper over alt, sier øyenvitnet Elena Semino, som ventet på at parets 17 år gamle datter skulle komme ut etter konserten, til The Guardian.

Enkelte vitner forteller at mange ble skadet i panikken som oppsto etter at folk hørte smellet. Andre vitner forteller at de så muttere og andre splinter på stedet, ifølge BBC. Det kan tyde på at det var en hjemmelaget bombe.

Politiet gjennomførte i 02:30-tiden i natt en kontrollert eksplosjon i parken Cathedral gardens like ved. Den mistenkelige gjenstanden viste seg imidlertid bare å være forlatte klær.

Officers carrying out a precautionary controlled explosion in Cathedral Garden confirm that it was abandoned clothing, not a suspicious item — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Smell bak i lokalet

Øyenvitnet Sasina Akhtar sier at smellet kunne høres da artisten var i ferd med å fremførte sin siste sang for kvelden. Andre vitner sier at det skjedde like etter at artisten var ferdig.

– Vi var på den nederste tribunen, og det var en eksplosjon bakerst i arenaen. Vi så unge jenter med blod på seg, alle skrek, og folk løp. Det var mye røyk, sier øyenvitnet Sasina Akhtar til regionavisen Manchester Evening News.

Saken fortsetter under bildene.

Goodman / LNP / REX / Shutterstock

Goodman / LNP / REX / Shutterstock

Peter Byrne / AP / NTB scanpix

Peter Byrne / AP / NTB scanpix

Folk kom i klem

Et annet øyenvitne sier til BBC at hun og hennes 14 år gamle datter hørte et høyt smell på vei ut.

– Da vi rundet hjørnet var det en forferdelig masseflukt med folk som kom ned trappene. Folk falt til gulvet, forteller hun.

– Det var folk som ble presset mot gulvet.

En annen kvinne var på konserten med sin 13 år gamle datter. Hun sier at det var mange barn som var alene på konserten.

– Jeg prøvde å hjelpe noen jenter som var det alene, og som var hysteriske. De var omtrent på min datters alder, kanskje yngre, sier hun til BBC.

Væpnet politi

Manchester Arena ligger i sentrum av byen. Væpnet politi har rykket ut i gatene. Britisk politi bærer vanligvis ikke våpen. Bombegruppen er også på stedet.

BBC, Sky News og nyhetsbyrået PA melder om at vitner har hørt en «eksplosjon», et høyt smell. Det brøt ut panikk i folkemengden

«Jeg hørte et kraftig smell fra sengen, gikk til fronten av leiligheten (vi bor i toppetasjen så vi har perfekt overblikk) og alle løp fra stedet i store grupper», skriver Suzy Mitchell, som bor tvers over gaten, ifølge Sky News.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Grande i god behold

En talsperson for Ariana Grande sier artisten er i god behold.

En skuespiller tvitrer at hennes mann og datter var til stede. Noen gikk opp på scenen og forklarte at smellet skyldtes en ballong som sprakk, skriver NTB. Et annet vitne sier også at smellet kom fra en ballong. Han sier til BBC at han tror folk ble skadd i panikken som oppsto.