Manchester-politiet: 22 er døde etter Ariana Grande-konsert

I en rekke medier er det unge jenter som står frem og forteller om hva som skjedd da Ariana Grande-konserten var ferdig i Manchester Arena.

Flere pårørende etterlyser sine barn etter eksplosjonen som skjedde rundt klokken 23.33 mandag kveld norsk tid.

I britiske medier beskrives det scener med desperate og fortvilte foreldre og pårørende.

«Alle del dette. Min lillesøster Emma var på Ari-konserten i kveld og hun svarer ikke på telefon», skriver en jente på Twitter. På posten er det et bilde av en ung blond jente.

Mistenker terror

Britisk politi bekrefter nå at en angriperen som forårsaket eksplosjonen er drept. En talsmann for politiet opplyser at han utførte angrepet alene, men de har ikke avklart om flere står bak.

– Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sier Ian Hopkins, politisjef i Manchester.

Utover dette har politiet foreløpig kommet med få konkrete opplysninger.

Goodman / LNP / REX / Shutterstock

ANDREW YATES / Reuters / NTB scanpix

Politiet har valgt å se på hendelsen som en terrorhandling, inntil de får opplysninger som kan tyde på noe annet.

Popstjernen kom selv fra eksplosjonen i god behold.

– Fra bunnen av mitt hjerte, jeg er så lei meg. Jeg har ikke ord, skriver Grande selv på Twitter natt til tirsdag.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

22 drepte og over 50 skadede

Så langt har politiet opplyst at 22 er bekreftet omkommet og at 59 personer er sendt til åtte ulike sykehus i Manchester-området.

– Flere av de drepte er barn, opplyser Hopkins hos Manchester-politiet.

Tilsammen kan arenaen der konserten ble holdt ta opptil 21.000 tilskuere. Manchester Arena var i fjor verdens fjerde mest besøkte konsertlokale.

Ariana Grande har mange unge i hennes fanskare.

Både Storbritannias statsminister Theresa May og Labour-leder Jeremy Corbyn er enige om å sette valgkampen på vent etter angrepet.

– Vi jobber nå for å finne ut av alle detaljene rundt det som nå behandles av politiet som et forkastelig terrorangrep, sier May i en uttalelse.

– Lå kropper over alt

Eksplosjonen skjedde da folk var på vei hjem fra konserten ved billettkontoret utenfor konsertlokalene, skriver Manchester Arena på Twitter.

Joel Goodman / AP / NTB scanpix

Goodman / LNP / REX / Shutterstock

– Jeg sto med mannen min og lente meg mot en vegg. Plutselig kjente jeg noe jeg ikke kan beskrive. Det var en slags varme på nakken min, og da jeg så opp, lå det kropper over alt, sier øyenvitnet Elena Semino, som ventet på at parets 17 år gamle datter skulle komme ut etter konserten, til The Guardian.

Enkelte vitner forteller at mange ble skadet i panikken som oppsto etter at folk hørte smellet. Andre vitner forteller at de så muttere og andre splinter på stedet, ifølge BBC. Det kan tyde på at det var en hjemmelaget bombe.

Smell bak i lokalet

Øyenvitnet Sasina Akhtar sier at smellet kunne høres da artisten var i ferd med å fremførte sin siste sang for kvelden. Andre vitner sier at det skjedde like etter at artisten var ferdig.

– Vi var på den nederste tribunen, og det var en eksplosjon bakerst i arenaen. Vi så unge jenter med blod på seg, alle skrek, og folk løp. Det var mye røyk, sier øyenvitnet Sasina Akhtar til regionavisen Manchester Evening News.

Peter Byrne / AP / NTB scanpix

Peter Byrne / AP / NTB scanpix

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017