Manchester ute og løper i trass

Det var lenge usikkert om mosjonsløpet Great Manchester Run kunne avvikles etter mandagens anslag mot Ariana Grande-konserten i Manchester Arena.

Men da politiet ga grønt lys, gikk det fart i påmeldingene til halvmaratonløpet og det mye større 10 K-løpet, 10-kilometeren inn til byens sentrum.

Folk ble oppfordret til å fylle gatene for å vise at byen ikke lar seg knekke av vold. Før start ble det tatt ett minutts stillhet for å minnes de døde.

Blant løperne var Bryan Robson (59), tidligere stjernespiller for Manchester United med 90 landskamper for England.

– Det er utrolig viktig at vi alle fortsetter med våre helt alminnelige liv og ikke gripes av panikk, sa Robson til Manchester Evening News før han la ut på tikilometeren.

Greater Manchester Police / TT / NTB scanpix

Bilder av bombemann med ryggsekk

Politiet friga lørdag kveld bilder av selvmordsbomberen Salman Abedi, tatt av et overvåkingskamera samme kveld som 22-åringen tok seg inn i foyeren til Manchester Arena og utløste den dødelige bomben. Omgivelsene er sladdet, men bildene viser Abedi tydelig, med briller og bart, kledd i sort og med stroppene til en ryggsekk synlig i bildet.

Fortsatt sitter 11 menn i varetekt, siktet etter den britiske terrorlovgivningen. To tidligere siktede, en mann og en kvinne, er satt fri. 14 ulike steder blir nærmere undersøkt av politietterforskere, blant annet en sentrumsleilighet som Abedi skal ha vært innom like før han dro videre til Manchester Arena.

Politiet tror at den siste klargjøringen av bomben kan ha skjedd i denne leiligheten. Folk oppfordres til å komme med tips for å kartlegge Abedis bevegelser i dagene før angrepet.

Abedi var av libysk opprinnelse, og broren og faren hans er pågrepet i Libya.

Fra «kritisk» til «alvorlig»

Ekstremistgruppen IS sier den står bak mandagens angrep, som var rettet mot publikum som strømmet ut fra en konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. Flere av de drepte og sårede er barn.

Lørdag senket Storbritannia trusselnivået fra «kritisk» til det nest høyeste nivået «alvorlig». Statsminister Theresa May ber folk fortsatt være årvåkne.