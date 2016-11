– Hva i helvete er det som skjer, ropte den mektige ministeren om og om igjen.

Han kunne ikke fatte at det var mulig.

Mandag kveld stormet maskerte, væpnede menn fra sikkerhetstjenesten FSB inn i kontorene til oljegiganten Rosneft og arresterte økonomiminister Aleksej Uljukajev.

For første gang siden Sovjetunionens oppløsning i 1991 er en minister i Kremls innerste krets arrestert anklaget for korrupsjon.

Saken har utløst et gigantisk jordskjelv i den økonomiske og politiske makteliten rundt Putin.

Nå vet de mektigste menneskene i Russland at ingen lenger sitter trygt for den mektige sikkerhetstjenesten FSB.

Ivan Sekretarev / TT / NTB Scanpix

Nå tar de også folk i Putins innerste krets

Hodene har rullet i kretsen rundt Kreml og Putin de siste månedene, og russere har fått servert en rekke helt utrolige korrupsjonssaker.

Men ingenting er i nærheten av sjokket denne uken.

Økonomiminister Aleksej Uljukajev er en av statsminister Medvedevs viktigste støttespillere, og tilhører gruppen i Kreml som kjemper for flere liberale økonomiske reformer.

Nå sitter han i husarrest for å ha krevd bestikkelser fra det statlige oljeselskapet Rosneft.

SPUTNIK / X02440

Dette er begrunnelsen

Pengene skal angivelig være betaling for at ministeren skiftet standpunkt og ga sin støtte til at Rosneft fikk kjøpe opp selskapet Bashneft.

Ifølge FSB ble Uljukajev tatt på fersken da han skulle ta imot 2 millioner dollar i sedler. Sikkerhetspolitiet hevder at stoff fra seddelsekken ble funnet på hånden til ministeren.

Før arrestasjonen var ministeren under avlytting i ett år, noe som har sendt sjokkbølger inn i store deler av Kreml.

Nå risikerer han 15 års fengsel. Tirsdag fikk han sparken av Putin.

Mange spør hvem som blir neste mann.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB Scanpix

En viktig mann for Norge

Mannen som «får æren» for arrestasjonen av Uljukajev, er Rosneft-sjef Igor Setsjin.

Ifølge FSB var det statseide Rosneft som kom til sikkerhetspolitiet og sa at ministeren krevde bestikkelser.

I tillegg til å være nær venn av Putin, ubeskrivelig rik og en av Russlands mektigste næringslivsledere, er Setsjin også en av Statoils viktigste samarbeidspartnere.

Statoil har flere pågående samarbeidsprosjekter med Rosneft, og håper dette kan sikre Norge en rolle i det russiske olje- og gasseventyret.

Den tidligere FSB-sjefen Oleg Feoktistov ble sjef i Rosneft i september, og beskrives som mannen bak operasjonen.

Hva skjer med Russland etter Putin? Her er kronprinsene som kan bli president etter Putin. Flere av dem har du aldri hørt om.

SERGEI KARPUKHIN / X00944

Fire forklaringer på sjokket i Kreml

Den offisielle forklaringen er rett og slett at Uljukajev var korrupt. I følge FSB er arrestasjonen et resultat av kampen mot den ødeleggende korrupsjonen i Russland. Hyppige arrestasjonene har vært med på å sikre Putins popularitet. De færreste tror saken er så enkel som dette. Arrestasjonen tolkes som et uttrykk for den beinharde kampen om makten over Russlands oljeindustri. Den økonomiske krisen gjør kampen om pengene stadig tøffere i kretsen rundt Putin. Arrestasjonen oppfattes også et alvorlig angrep fra de konservative kreftene i Kreml mot den liberaløkonomiske, reformvennlige kretsen rundt Putin. Den overraskende arrestasjonen kan dessuten skyldes en kamp om hvem som skal etterfølge Putin. I Moskva har det i høsten gått rykter om Putins helse, og at presidentvalget i 2018 kan bli fremskyndet. Den som svekkes mest av arrestasjonen, er statsminister Dmitrij Medvedev.

– Det som har skjedd er bortenfor min fatteevne, sa en tydelig preget Medvedev etter arrestasjonen.

Viser at FSB har festet grepet

Den historiske arrestasjonen viser hvilken enestående maktposisjon den russiske sikkerhetstjenesten FSB nå har fått.

De kan ta hvem de vil.

I første halvår 2016 har FSBs staret like mange korrupsjonssaker som i løpet av hele 2012 og 2013.

– Saken viser hvor sterk undertrykkelsesmaskinen er blitt, konkluderer avisen Vedomosti, og mener FSB viser at de er utenfor politisk kontroll.

Fikk du med deg historien om Viktor (93)? Han overlevde historiens blodigste slag som stoppet Hitler.

Ivan Sekretarev / TT / NTB Scanpix

Stor skepsis til arrestasjonene

Etter det første sjokket over arrestasjonen, øker nå skepsisen i flere russiske medier.

Etter fire dager har FSB ennå ikke lagt frem videobilder eller opptak som dokumenterer anklagene, noe som ellers pleier å skje raskt.

Flere peker på at det er nærmest selvmord og galskap å prøve å presse Rosneft-sjefen Igor Setsjin. Dessuten ble saken uansett avgjort av Putin selv en måned statsråden angivelig skulle ha fått pengene.

Ministeren var forøvrig så rik at ingen forstår at kan ville gjøre seg til skurk for «småpenger». For oligarkene og maktpolitikerne rundt Putin er 2 millioner dollar rett og slett ingenting.

MAXIM SHEMETOV / X90156

En klar advarsel

– Denne saken etterlater altfor mange spørsmål, konkluderer avisen Kommersant.

– Saken virker absurd og usannsynlig, skriver kommentatoren Boris Grozovskij i Moscow Times.

– De moralske og psykologiske konsekvensene vil bli de samme som arrestasjonen av Khodorkovskij i 2003, skriver Radio Free Europe.

Ifølge FSB prøvde ministeren under arrestasjonen å ringe til noen høyere opp i systemet for å få stoppet pågripelsen.

Denne lille opplysningen tolkes i Moskva som en klar advarsel om at flere hoder kan komme til å rulle.