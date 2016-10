Mange drept i selvmordsangrep mot bryllup i Syria

Angrepet skjedde i en landsby i den nordøstlige Hasakeh-provinsen, opplyser eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– En selvmordsbomber sprengte seg i et forsamlingslokale i landsbyen al-Tall under bryllupet til et medlem av Syrias demokratiske styrker (SDF). Minst 22 mennesker er drept og flere titalls er såret, opplyser SOHRs grunnlegger Rami Abdulrahman.

– Brudgommen er blant de drepte, legger han til.

En sykehuskilde i Hasakeh bekrefter meldingene om selvmordsangrepet og opplyser at «over 20 mennesker er døde og dusinvis er såret».

SDF er en USA-støttet koalisjon som består av den kurdiske YPG-militsen og enkelte arabiske opprørsgrupper nord i Syria.

Ingen har tatt på seg ansvaret for selvmordsangrepet mot bryllupet i Hasakeh, men SDF har ledet an i krigen mot den ytterliggående islamistgruppa IS nord i Syria.