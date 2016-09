Mange sivile drept i selvmordsangrep i Bagdad

Minst elleve sivile ble drept og 28 ble såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning nær en gruppe bygningsarbeidere i en sjiamuslimsk bydel øst i Bagdad tirsdag.

Eksplosjonen forårsaket store ødeleggelser på biler og butikker i området, opplyser irakisk politi.

Les også: Over 200 drept i terrorangrep i Bagdad

Noen timer senere slo en annen selvmordsbomber til på et utendørsmarked i bydelen Bayaa sørvest i den irakiske hovedstaden. Minst seks mennesker ble drept og 21 ble såret i dette angrepet, opplyser politikilder.

Ingen har så langt påtatt seg ansvar for de to selvmordsangrepene, men IS har tidligere påtatt seg ansvaret for en rekke lignende angrep.