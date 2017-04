Mann ettersøkt etter Facebook-drap i USA

Politiet meldte først at selve drapshandlingen ble direktesendt på det sosiale nettverket, noe Facebook har benektet. I en pressemelding skriver selskapet at 37-åringen la ut en video av drapet søndag, men at den ble lastet opp i etterkant.

Mannen skal også ha sendt direktevideo i løpet av dagen, men ikke under drapet.

Ifølge politiet hevder mannen i en av sine Facebook-videoer at han også har drept flere andre personer. Så langt er det ingenting som tyder på at det er hold i påstandene.

Ber drapsmannen melde seg

I en pressemelding ber Cleveland-ordfører Frank Jackson drapsmannen om å melde seg for politiet og om å «ikke gjøre mer skade».

– Ethvert problem han har, kan vi snakke om, sier Jackson.

Videoen av drapet lå ute på det sosiale nettverket i rundt tre timer før den ble fjernet.

– Dette er en forferdelig forbrytelse og vi tillater ikke denne typen innhold på Facebook. Vi jobber hardt for å skape trygge omgivelser på Facebook og er i kontakt med politi og nødetatene når det er direkte trusler mot menneskers sikkerhet, sier en talsperson for Facebook.

Den ettersøkte 37-åringen regnes som bevæpnet og farlig.

